EU jatkaa pakotteita Aleksei Navalnyin murhaa yrittäneitä vastaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU-neuvoston pakotelistalla on vain syyrialaisia ja venäläisiä.

EU-neuvosto on päättänyt jatkaa vuodella taloudellisia pakotteita niitä vastaan, jotka ovat käyttäneet tai kehittäneet kemiallisia aseita. Listalta löytyy 15 henkilöä ja 2 organisaatiota. Pakotteet käsittävät matkustuskiellon EU:hun ja varojen jäädyttämisen. Lista on perustettu vuonna 2018.

Listalla on viisi syyrilaista ja kymmenen venäläistä henkilöä. He ovat kaikki miehiä. Toinen organisaatiosta on syyrialainen, toinen venäläinen.

Listan ensimmäinen henkilö on syyrialainen eversti Tariq Yasmina, joka on toiminut yhteisupseerina maan presidentin palatsin ja kemiallisia aseita kehittävän tutkimuslaitoksen välillä. Hänet on lisätty listalle tammikuussa 2019, samoin kuin muut neljä syyrialaista henkilöä. Kaikki pakotelistalla olevat henkilöt ovat osallistuneet Syyrian hallinnon kemiallisten aseiden ohjelmaan.

Listalla on neljä venäläistä sotilastiedustelun agenttia, jotka osallistuivat Novitshok-hermomyrkyn kuljettamiseen Britannian Salisburyyn vuonna 2018. Anatoli Tshepiga ja Aleksander Mishkin matkustivat salanimillä Britanniaan ja yrittivät murhata venäläissyntyisen Sergei Skripalin ja tämän tyttären Julia Skripalin. Molemmat jäivät henkiin, mutta yksi ulkopuolinen Britannian kansalainen kuoli. EU asetti agenteille pakotteita tammikuussa 2019.

Vladimir Aleksejev ja Igor Kostiukov ovat myös venäläistiedustelun palveluksessa, ja he järjestivät Novitshokin Tshepigalle ja Mishkinille.

Lokakuussa 2020 EU-neuvosto asetti pakotteita seitsemälle korkealle venäläisvirkamiehelle, jotka osallistuivat elokuussa 2020 oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin murhayritykseen Novitshok-myrkyllä. EU toteaa, että myrkkyä pitää halussaan ainoastaan Venäjän federaation hallinto. Listalla on muun muassa Venäjän presidentin hallinnon kotimaan asioista vastaava johtaja Andrei Jarin sekä turvallisuuspalvelu FSB:n johtaja ja entinen KGB:läinen Aleksandr Bortnikov.

Pakotelistalle päätyneet organisaatiot ovat Syyrian ja Venäjän valtion kemiallisia aseita kehittävät tutkimuslaitokset.