EU haluaa puuttua laittomaan sisältöön verkossa – ”isot alustat osa julkista tilaa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Henna Virkkusen mukaan esitys vahvistaa käyttäjien oikeuksia ja sananvapautta.

Euroopan parlamentti äänestää torstaina digitaalisia palveluja koskevasta lakiesityksestä (Digital Services Act, DSA). DSA-esityksellä määritellään digitaalisia palveluita ylläpitävien yritysten vastuita.

Esitys koskee kaikkia EU-alueella toimivia digitaalisia palveluita, joiden kautta käyttäjillä on pääsy sisältöihin, tavaroihin ja palveluihin. Kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkunen toimi teollisuusvaliokunta ITRE:n pääneuvottelijana uudessa lainsäädännössä.

Virkkusen mukaan eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn kannalta tärkeää on, että laki koskee kaikkia EU-markkinoilla toimivia digialustoja, tulivat ne sitten Yhdysvalloista tai Aasiasta.

– Digitaalisilla alustoilla on yhä suurempi taloudellinen ja yhteiskunnallinen valta. Siksi on varmistettava, että eurooppalaiset lait ja arvot toteutuvat myös digimaailmassa, Virkkunen sanoo tiedotteessa.

Lakiesityksessä suurilla alustayrityksillä on suuremmat vastuut kuin pienillä yrityksillä, koska niiden yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys on suurempi.

– Samalla kun sääntelyllä halutaan varmistaa reilu kilpailu, on huolehdittava siitä, ettemme ylisääntele eurooppalaista digimarkkinaa. Meidän on kannustettava innovoimaan ja investoimaan, Virkkunen sanoo.

Esityksellä asetetaan alustoille velvoite muun muassa poistaa laittomat tavarat, palvelut ja sisällöt verkosta. Käyttäjille tulee puolestaan mahdollisuus helposti ilmoittaa laittomasta sisällöstä tai tuotteista.

– Samalla myös käyttäjien oikeuksia ja sanavapauden toteutumista vahvistetaan. Moni tietää esimerkkejä siitä, että jonkun sometili on estetty vailla mitään selitystä. Tähän tulee muutos.

– Jatkossa jos verkkoalusta esimerkiksi poistaa jonkin sisällön, on siitä ilmoitettava käyttäjälle, kerrottava myös syyt ja annettava mahdollisuus asian riitauttamiseen, Virkkunen kertoo.

Virkkusen mukaan isot verkkoalustat ovat nykyään osa julkista tilaa, eivätkä ne voi toimia vain omilla säännöillään.

– Lakia tarvitaan varmistamaan, että kaikki mikä on laitonta reaalimaailmassa on sitä myös verkossa. Iso osa palveluista ja ajankäytöstämme on siirtynyt verkkoon. Siksi tarvitaan fiksua sääntelyä, joka turvaa käyttäjien perusoikeuksien toteutumisen ja vahvistaa luottamusta digitalisaatioon, Virkkunen sanoo.