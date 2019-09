Esko Aho ESS:lle: Jyrki Kataisen kokemuksesta apua Sitrassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jyrki Katainen valittiin perjantaina Sitran yliasiamieheksi.

Jyrki Kataisen saama kokemus pääministeriydestä hyödyttää häntä Sitran yliasiamiehen tehtävässä, arvioi entinen pääministeri, Sitran yliasiamiehenä vuosina 2004-2008 toiminut Esko Aho.

Asiasta kertoo muun muassa Etelä-Suomen Sanomat Uutissuomalaisen jutussa

– Uskon, että politiikassa ja maan hallituksessa voi hankkia sellaista osaamista ja kokemusta, jolla siellä pärjää, Esko Aho sanoo.

EU-komissaari ja pääministerinä vuosina 2011-2014 toiminut Jyrki Katainen valittiin perjantaina Sitran yliasiamieheksi äänestyksen jälkeen.

– Sitran onnistumisen ehto on se, että sillä on hyvä konsepti ja yliasiamiehen tehtävänä on huolehtia siitä, että konsepti synnytetään ja sitä toteutetaan tehokkaasti, Aho kertoo.

Katainen jatkaa tehtävässään Euroopan komission varapuheenjohtajana nykyisen komission kauden loppuun saakka. Uuden yliasiamiehen kausi alkaa vuodenvaihteen jälkeen.