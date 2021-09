Eroon koronasta -ryhmä vastaa THL:n hörhöt-heittoon: Paras kerho ikinä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ryhmän koordinaattorin mukaan kenenkään kiusaaminen ei ole oikein.

Verkkouutiset kertoi maanantaina THL:n tutkimusprofessori Markku Peltosen lausunnosta. Sen mukaan tutkijoiden Eroon koronasta -ryhmä on marginaalinen ”hörhöjen päiväkerho”, jossa viljellään salaliittoteorioita.

Ryhmän koordinaattori dosentti Pirta Hotulainen kommentoi sanottua Twitterissä.

– Kiusaamisesta, dissaamisesta ja mustamaalauksesta on puhuttu paljon viime päivinä. Se ei ole ok! Ei kenenkään tekemänä, Pirta Hotulainen kirjoittaa.

– Asioista saa olla eri mieltä. Asioista voi keskustella asioina. Se on eri asia kuin dissata muut keskustelijat kummallisilla heitoilla.

Hän lisää huumorilla, että ”tämä meidän ’hörhöjen päiväkerho’ on kyllä paras kerho ikinä sanoi muut mitä tahansa”.

Hotulainen siteeraa asiaan liittyvää ketjua, jossa hänen mukaansa tiivistetään hyvin, mistä on kyse. Siinä todetaan, että ”jotakuta pelottaa nyt se, että joku uskaltaa sanoa, että keisarilla ei ole vaatteita. Ja kun ei pystytä hyökkäämään faktalinjalla, hyökätään näin. Pää pystyyn ja eteenpäin. ”Eroon koronasta” on ainoa, kun on pystynyt mallinnuksia esittämään, ja niitä saanee haastaa ihan vapaasti.”

