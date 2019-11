Erkki Tuomioja KL:lle: Venäjä ei halua kylvää epäsopua

Kansanedustajan mukaan Venäjällä ymmärretään yhtenäisen EU:n edut paremmin kuin muutama vuosi sitten.

Sdp:n kansanedustajan, entisen ulkoministeri Erkki Tuomiojan mukaan Venäjä ei enää halua levittää Eurooppaan sellaista epäsopua, jota vielä muutama vuosi sitten oli havaittavissa.

Tuomioja viittaa Venäjän vuonna 2014 aloittaman Krimin valtauksen päivittyneeseen tilanteeseen. Ukraina ilmoitti tiistaina joukkojensa vetäytymisestä Itä-Ukrainan kontaktilinjalla.

– Taustalla on toisaalta Ukrainan oma sisäinen tilanne, jossa kyllästyminen korruptioon on johtamassa aidompaan uudistuspolitiikkaan. Taas Venäjällä on jonkinlaista halua päästä eroon siitä asemasta, johon se on kansainvälisenä paariana joutunut Krimin valtauksen ja Ukrainan väliintulon seurauksena, Erkki Tuomioja sanoo toimittaja Jari Korkin Kauppalehden haastattelussa.

– Ei [Venäjällä] enää ole samanlaista intressiä Euroopan hajoittamiseen ja epäsovun kylvämiseen Euroopassa kuin pari vuotta sitten, vaan päinvastoin. Venäjäkin ymmärtää, että sittenkin yhtenäinen ja toimintakykyinen EU on myös heidänkin etujen mukaista.

Tuomiojan mukaan vielä ei ole selvää, mitä Venäjän muuttunut suhtautuminen Ukrainassa käytännössä tarkoittaa.

– Kaikki osapuolet, niin Venäjä, Ukraina ja muu maailmakin ovat hyväksyneet Miskin sopimuksen periaatteet. Kyse on niiden toteuttamisesta. Siihenkin liittyy hyvin herkkiä kysymyksiä, missä järjestyksessä asiat tehdään. Vielä ei voi sanoa, että tilanne olisi ratkeamassa mihinkään, Tuomioja arvioi.

– Kuinka paljon Venäjä on todellisuudessa valmis muuttamaan käytöstään ja toimimaan sen mukaan, se jää nähtäväksi.