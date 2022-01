Epidemiologi varoittaa: Koronasta ei tule rajoitettua

Koronaviruksesta ei tule koskaan tule endeemistä tautia, amerikkalainen epidemiologi Eric Feigl-Ding varoittaa Twitterissä.

– Tapausmäärät nousevat nopeasti päivissä ja viikoissa. Mikään oikeasti endeeminen tauti ei leviä näin, Feigl-Ding kirjoittaa.

Endeeminen tauti tarkoittaa sairautta, joka esiintyy vain rajatulla alueella tai rajatusti. Koronavirus on pandemia, eli maailmanlaajuinen epidemia.

Tämän takia Feigl-Ding suosittelee koronaviruksen tukahduttamista eli sen pitkäkestoisen leviämisen pysäyttämistä paikallisesti.

Feigl-Ding viittaa Global Biosecurity -nimisen julkaisun keräämään aineistoon, jossa koronaa verrataan muihin kulkutauteihin.

– Jokainen epidemia noudattaa tätä kaavaa, ellei sitä eliminoida rokottamalla tai sen leviämistä estetä toimenpiteillä, julkaisu toteaa.

Virus leviää nopeasti erityisesti rokottamattomien keskuudessa. Julkaisun mukaan koronaviruksen torjumiseen tarvitaan yhä rokotteita, hengityssuojaimia ja rajoitustoimia.

📍COVID “will never be endemic” says leading biosecurity experts. “Cases rise rapidly over days or weeks. No truly endemic disease does this.“

➡️ Best is elimination, which actually means stopping “sustained transmission” (WHO) in local areas—that’s definitely possible. #COVID19 https://t.co/j0Ll6udDUL

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) January 17, 2022