Epäilyt Nordean rahapesusta laajenemassa Suomeen

Myös Suomen viranomaiset ovat lehtitietojen mukaan saamassa ilmoituksen epäillystä rahanpesusta pohjoismaisessa pankkikonsernissa.

Nyt myös finanssikonserni Nordeaa epäillään rahanpesusta, kun aiemmin epäilyjä on esitetty tanskalaista Danske Bankia kohtaan. Tiistaina julkisuuteen vuotaneen Hermitage Capital -rahaston raportin mukaan myös Nordeassa olisi tapahtunut epäilyttäviä rahansiirtoja.

Nordean viestinnästä kerrotaan Kauppalehdelle, että pankki on tietoinen raportista ja tekee jatkuvasti tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa kaikissa toimintamaissa.

Nordea Suomen viestintäjohtajan Kati Tommiskan mukaan pankin yleinen periaatteemme kuitenkin on, että yksityiskohtia tästä yhteistyöstä ei kerrota.

Danske-tutkinnan keskushahmo ja Hermitagen perustaja Bill Browder on ilmoittanut Helsingin Sanomille, että hänen yhtiönsä viimeistelee parhaillaan rahapesuilmoituksen tekemistä finanssiyhtiö Nordeasta myös suomalaisille viranomaisille.

Perjantaina hän teki Nordeasta rahanpesuilmoituksen ruotsalaisille viranomaisille. HS:n haltuunsa saaman ilmoituksen mukaan Nordea olisi välittänyt 365 pankkitilin kautta 175 miljoonan dollarin arvosta maksuja, joissa on kyse rikoksella hankitusta omaisuudesta. Hermitage Capital Investmentin mielestä kyse on tekaistun kaupankäynnin maksuista, joilla on pyritty kätkemään varojen todellinen alkuperä.

Hermitage Capital Investment katsoo rahanpesuilmoituksessaan, että Nordean välittämät maksut liittyvät erilaisten väliyhtöiden kautta sellisti Sergei Rolduginiin. Hän on Venäjän presidentin Vladimir Putinin ystävä.