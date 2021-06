”En sano tätä kevyesti. Delta vakavasti on hirvittävä käänne.”

USA:n johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci varoitti äsken, ettei koronan Delta-varianttia eli Intian muunnosta saa päästää vallitsevaksi.

Myös muut ekspertit ovat varoitelleet räjähtävästi leviävän muunnoksen uhasta.

– En sano tätä kevyesti, mutta Delta-muunnos vakavasti on kauhea käänne globaalin terveyden kannalta, Harvardin apulaisprofessori Bill Hanage twiittaa.

Myös lukuisat muut johtavat epidemiologit hoputtavat rokotuksia kaikkialle, nopeasti.

Britanniassa terveysministeri on varoittanut Deltan olevan paljon tarttuvampi kuin aiemmat koronan variaatiot.

I do not say this lightly, but the delta variant is a seriously horrible development in terms of global health. More transmissible, more dangerous, but blunted and controlled by vaccines. We need to get those vaccines to where they are needed

— Bill Hanage (@BillHanage) June 9, 2021