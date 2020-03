”En kehota rauhallisuuteen” – New Yorkiin koronahätätila

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tuhansien ihmisten toivotaan pysyvän omatoimisessa karanteenissa.

Yhdysvalloissa New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo on julistanut osavaltioon hätätilan koronaviruksen vuoksi, kertoo Fox News.

– En kehota rauhallisuuteen. Kehotan realistisuuteen. Kehotan faktapohjaiseen reagointiin tunnepohjaisen sijaan. Että ihmiset ymmärtävät tiedon kohun sijaan, Cuomo sanoo.

Toistaiseksi tartuntoja on osavaltiossa havaittu 76 ja New York Cityssa 11. Yli neljää tuhatta ihmistä on kehotettu omatoimiseen karanteeniin, mitä ei Cuomon mukaan kuitenkaan ole noudatettu riittävissä määrin. Hätätilajulistus vapauttaa hänen mukaansa jopa 30 miljoonaa dollaria koronatesteihin ja suojavälineiden hankkimiseen.

Kuvernöörin mukaan kaupat voivat myös menettää toimilupansa, mikäli ne ylihinnoittelevat esimerkiksi käsidesiä. Hänen mukaansa tuotetta on myyty jo paikoin 80 dollarin pullohinnalla.

Toistaiseksi hätätilan ovat julistaneet New Yorkin lisäksi myös Washingtonin, Floridan, Californian ja Marylandin osavaltiot.