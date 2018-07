Emma Kari: Turpeen energiakäyttö lopetettava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden kansanedustajan mukaan ennätyksellinen turvekesä on surullinen uutinen.

Suomessa nostetaan tänä kesänä ennätysmäärä turvetta. Vihreiden kansanedustaja Emma Kari vaatii hallitusta lopettamaan turpeen energiakäytön.

– Ennätyksellinen turvekesä on surullinen uutinen sekä Suomen luonnolle että ilmastolle. On sekopäistä, että poikkeuksellisen helleaallon vuoksi voimme nostaa ennätysmäärän turvetta, jonka poltto entisestään kiihdyttää ilmaston lämpenemistä. Suomen on torjuttava ilmastonmuutosta ja luovuttava turpeen energiakäytöstä viivyttelemättä, Kari sanoo tiedotteessaan.

Hän kertoo, että turpeen polton hiilidioksidipäästöt ovat kivihiilen luokkaa. Turpeesta alasajon luopumisen sijaan hallitus on kasvattanut turpeen käytön tukia alentamalla turpeen verotusta.

– Samaan aikaan kun hallitus on päättänyt lopettaa kivihiilen käytön vuoteen 2029 mennessä, se edistää turpeen käyttöä. Ilmaston kannalta on järjetöntä, jos korvataan yhtä fossiilista polttoainetta toisella fossiilisella, Kari toteaa.

Kari muistuttaa, että Pohjoismaiden suolintulajien kannat ovat pienentyneet kolmanneksen lyhyessä ajassa ja huonoin tilanne on juuri Suomessa. Hänen mukaansa syynä suolintujen kantojen pienenemiseen on luonnontilaisten soiden väheneminen.

– Ihmiskunnan kaksi suurinta haastetta ovat ilmastonmuutoksen hillitseminen ja kuudennen sukupuuttoaallon pysäyttäminen. Jos jatkamme turpeenkäyttöä nykyiseen tapaan, olemme osa ongelmaa, emme sen ratkaisua, Kari sanoo.