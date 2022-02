Elon Musk käynnisti Starlink-verkon Ukrainan yllä

Satelliittiyhteydellä toimivan internetin lamauttamiseksi Venäjän tulisi iskeä Ukrainan ulkopuolisiin datakeskuksiin.

Avaruusalan yritys SpaceX:n perustaja Elon Musk ilmoittaa Twitterissä satelliitteihin perustuvan Starlink-verkon olevan nyt käytössä Ukrainassa.

– Starlink-palvelu on nyt käytössä Ukrainassa, Musk kertoo Twitterissä.

Muskin päätöstä edelsi Ukrainan tietoliikenneministeri Mykhailo Fedorovin Twitterissä esittämä pyyntö avata Starlink-verkko käyttöön Ukrainassa.

Starlink on satelliittijärjestelmään perustuva internetyhteys, jonka käyttö vaatii vastaanottoantennin. Venäjän on käytännössä mahdoton kontrolloida satelliittiyhteydellä toimivaa internetiä.

Osana sotatoimia Venäjä on hyökännyt myös Ukrainan tietoverkkoihin niin verkkohyökkäyksin kuin tuhoamalla infrastruktuuria. Satelliittiyhteydellä toimivaa tiedonsiirron lamauttamiseksi Venäjän tulisi hyökätä ukrainan ulkopuolisiin datakeskuksiin.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route. — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022