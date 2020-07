”Elokuvia ei tehdä ilman valvovaa herkkyyskonsulttia”

Ohjaaja Oliver Stone valittelee poliittista korrektiutta.

Erilaisista salaliittotöistään mutta myös suurhiteistä kuten Platoon, Wall Street ja World Trade Center tunnettu elokuvamies Oliver Stone valittelee nykyaikaa New York Timesissa.

Oliver Stone sanoo olevansa varsin vihainen ”poliittisesti korrektista …sta” alalla. Hän ei ole vuosiin tehnyt isoja elokuvia.

Pääsyyksi Stone sanoo studioiden markkinoinnin, joka on ottanut hallintaansa kaikki muut filminteon osa-alueet. Hän puhuu ympäristöstä, jossa poliittinen korrektius kehittyy ja on riidassa itsensäkin kanssa.

– Kaikesta on tullut liian haurasta, liian arkaa. Hollywood nykyisin – et voi tehdä elokuvaa ilman Covid-neuvonantajaa. Et voi tehdä filmiä ilman (loukkauksia estävää) herkkyyskonsulttia. Se on naurettavaa, Oliver Stone sanoo.

– Elokuva-akatemia muuttaa mielensä joka viides, kymmenes, toinen kuukausi siitä missä se yrittää mennä. Se on poliittisesti korrektia …., eikä se ole maailma johon innolla pyrkisin. En ole koskaan nähnyt sitä näin hulluna. Se on Liisa Ihmemaassa -teekutsut.

Ohjaaja pehmensi kuitenkin lausuntoaan toteamalla puhuvansa filmien teon hinnan noususta sosiaalisen etäisyyden ja varotoimien takia.