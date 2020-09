Elinkeinoelämä ei halua pohjoisen matkailun tuhoutuvan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EK ja Suomen Yrittäjät ovat huolissaan, että hallituksen linjaus matkailurajoitusten lieventämisestä vesittyy.

– Pohjoisen matkailun näkymät ovat synkät, ja kaikki turvalliset keinot matkailun mahdollistamiseksi pitää käyttää, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Suomen Yrittäjät vaativat.

Huoli on suuri myös reittiliikenteen toimintaedellytyksistä. Järjestöjen mukaan on tärkeää, että myös Finnair voi kilpailla tasapuolisin edellytyksin kansainvälisessä liikenteessä.

– Kysymys on tuhansista työpaikoista ja sadoista yrityksistä. Emme voi antaa pohjoisen matkailun tuhoutua liian tiukkojen kansallisten rajoitusten vuoksi, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen mukaan varsinkin sosiaali- ja terveysministeriö painottaa voimakkaasti terveysturvallisuutta.

– Harkinnassa unohtuu helposti se, että myös työttömyys on suuri terveysriski, koska se lisää syrjäytymistä. Pohjoisessa on kehitetty yhdessä terveysviranomaisten kanssa malli, joka on harkinnassa täysin sivuutettu, Pentikäinen muistuttaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön tulkinta, jonka mukaan yli kolmeksi vuorokaudeksi maahan tuleva henkilö määrättäisiin karanteeniin vain sillä perusteella, että hän tulee riskimaasta ja huolimatta siitä, että hänellä on negatiivinen testitulos, ei jätä mahdollisuutta käsittelyssä olevassa liikennepalvelulaissa viitatulle matkustuskäytävän rakentamiselle.

EK ja Yrittäjät katsovat, että on kohtuutonta vaatia negatiivisen testituloksen saaneilta karanteenia ja toista testiä kolmen päivän kuluttua.

– Tämä on kohtuuton ehto, eikä siihen ole perusteita. Hallituksella on suuri vastuu, Häkämies toteaa.

– Jos ehdot ovat näin tiukat, tänne ei tule juuri kukaan. Pitäisi riittää, että punaisestakin maasta pääsee Suomeen yhdellä testillä, Pentikäinen lisää.

EK ja Yrittäjät toteavat, että Aalto-yliopistossa tehtyjen mallinnusten mukaan punaisesta maasta tulevat testatut matkustajat tuovat vähemmän Covid-19 tartuttavia matkustajia Suomeen kuin vihreistä maista tulevat matkustajat ilman testausta.

EK:n ja Yrittäjien mielestä Suomen pitäisi noudattaa EU:n suosituksia matkailurajoituksissa.

Järjestöt muistuttavat, että vapaa liikkuvuus ja elinkeinovapaus ovat EU:n perusoikeuksia.

– Rajoituksia voidaan tehdä ainoastaan, kun se on ehdottoman välttämätöntä. Kynnyksen rajoituksiin pitää olla erittäin korkea, järjestöt toteavat.