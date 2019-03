”Eläkkeiden suuruutta ei saa peukaloida jälkikäteen”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mielestä eläkkeellä olevien on voitava luottaa siihen, että valtio pitää sanansa.

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauman mielestä eläketurvan pitää elää yhteiskunnan muutoksen mukana.

− Samalla on kuitenkin muistettava, että eläkelainsäädännön tärkeimmät perusperiaatteet ovat luotettavuus ja pitkäjänteisyys. Vaikka hallitus vaihtuu neljän vuoden välein, eläkkeellä olevien on voitava luottaa siihen, että valtio pitää sanansa eikä ryhdy peukaloimaan eläkkeiden suuruutta jälkikäteen, Pia Kauma sanoo tiedotteessaan.

Eläketurvakeskuksen tuoreiden laskelmien mukaan eläkejärjestelmä on ajautumassa ongelmiin tulevina vuosikymmeninä. Yksi keskeinen syy on syntyvyyden lasku.

Pia Kauman mukaan järjestelmän on todettu olevan tämän päivän eläkeläisille suosiollinen, kun taas nykynuoret tulevat saamaan eläkemaksuilleen vähemmän vastinetta. Ratkaisuksi on esitetty eläkemaksujen tuntuvaa korotusta ja uutta eläkeuudistusta. Esiin on nostettu myös maksussa olevien eläkkeiden leikkaaminen, jota Kauma sanoo vastustavansa.

Hänen mukaansa nuorten ja iäkkäiden välille ei pidä rakentaa jyrkkää vastakkainasettelua.

− Luultavasti eläkemaksuja joudutaan tulevaisuudessa nostamaan, mutta aivan ydinkysymys on työllisyysasteen kasvattaminen. Ahvenanmaalla työllisyysaste on yli 80 prosenttia ja Pohjanmaallakin yli 74 prosenttia. Jos koko Manner-Suomessa yllettäisiin samaan, moni julkisen talouden ongelma poistuisi kokonaan, Pia Kauma sanoo.

− Kehityksen positiiviseen suuntaan on vaikutettava jämäköillä toimilla, mutta mihinkään paniikkireaktioihin ei ole syytä, hän lisää.