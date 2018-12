Ekonomisti US:lle: Ensi vuonna jouluostokset saatetaan tehdä velkarahalla

Ekonomistit varoittavat verouudistuksen vaikutuksista suomalaisten joulubudjetteihin.

Uudet verolakiin tehdyt muutokset sallivat vuodesta 2018 alkaen verotuksen valmistumisen joustavasti pitkin vuotta. Veronmaksajille muutokset näkyvät ensi vuoden veronpalautuksista alkaen.

LähiTapiolan yksityistalouden ekonomistin Hannu Nummiaro totesi Uusi Suomelle, että uudet verotusmenettelyt pakottavat osaltaan monet suomalaiset muuttamaan käyttäytymistään. Tähän mennessä veronpalautukset ovat kasautuneet joulukuulle, jolloin suomalaisten kulutus kasvaa jopa neljänneksen keskimääräisestä kuukausikulutuksesta.

– Ei ole ihme, että moni on mieluusti säätänyt veroprosenttiaan niin, että käteen jäävä tulo kasautuu joulukuulle, kun menotkin tekevät niin. Jatkossa tarvitaan enemmän tarkkuutta, jotta rahat riittävät jouluunkin, Nummiaro arvioi.

Verkkouutiset uutisoi aiemmin, että suomalaiset käyttävät tänä vuonna keskimäärin 580 euroa jouluostoksiin. Nordean teettämän kyselytutkimuksen mukaan summa on kasvanut edellisvuodesta jopa sata euroa.

– Osa on varmaan miettinyt valtiota pankkina, kun veronpalautuksille on saanut 0,5 prosentin korkoa talletustilien nollan sijaan. Mikäs siinä, jos veronpalautuksilla on tuotu joulu taloon, eli tarkoitus on ollut vain tasata tulojen ja menojen vuosirytmin epäsuhtaa, Nurminen toteaa.

Nummiaron mukaan uhkakuva veronpalautusten aikataulumuutoksista on, että joulumenojen ja tulojen yhteensovittaminen jää puolitiehen.

– Jos rahat eivät riitä kaikkiin joulumenoihin, syntyvä aukko saatetaan paikataan velalla, Nummiaro toteaa.

Tänä vuonna veronpalautuksia maksetaan yhteensä 2,9 miljardia euroa.