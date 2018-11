Avoimia työpaikkoja on nyt erittäin paljon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Työllisyyden kehitys on Danske Bankin ekonomistin mielestä vaatimatonta verrattuna talouden ja työvoiman kysynnän kasvuun.

Danske Bankin ekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan työmarkkinoiden vire ei lokakuussa ollut päätähuimaava, kun otetaan huomioon pitkään jatkunut vahva suhdannetilanne.

Tilastokeskuksen tuoreiden tietojen mukaan työttömyysaste kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettuna laski 7,2 prosenttiin ja työllisyysaste nousi 71,8 prosenttia. Muutokset työllisyysasteessa ovat Appelqvistin mukaan kuitenkin olleet viime kuukausina pieniä. Välillä trendi on noussut ja välillä laskenut, eli lähinnä kyseessä on satunnainen heilunta ilman selkeää suuntaa.

– Kohtalainen työllisyyskehitys jatkui, mutta lisää paranemista on tullut vain maltillisesti. Lisäksi vertailutaso työllisyyden osalta on jo kohtalaisen korkea, mikä näkyy siinä, että kasvu vuodentakaiseen verrattuna on aikaisempia kuukausia vaisumpaa, hän toteaa.

Hän huomauttaa lisäksi, että työllisyysteen trendin väliaikatavoitteeksi asetettu 72 prosentin raja jäi tuttuun tapaan rikkomatta.

– Kokonaisuudessa talouden hyvä suhdannetilanne jatkuu Suomessa, mutta työmarkkinoilla tahti on verkkaista. Positiivista kehitystä tulee tällä hetkellä melko tasaisesti eri ikäluokista, mutta helpoimmin mobilisoitavat löysät resurssit on käytetty ja nousun kulmakerroin taittunut, Appelqvist arvioi.

Appelqvist pitää työllisyyden kehitystä melko vaatimattomana myös verrattuna pitkään jatkuneeseen avointen työpaikkojen kasvuun.

– Vahvana jatkuva suhdannetilanne ilmenee työvoiman kysyntänä. Avointen työpaikkojen määrä on ollut tällä hetkellä erittäin korkea, hän painottaa.

Lokakuussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin 57 100 uutta avointa työpaikkaa, mikä on 20 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Tilastokeskuksen viime perjantaina julkaisemien tietojen mukaan heinä-syyskuussa avoimena olleista paikoista 57 prosenttia oli työantajan arvion mukaan sellaisia, joiden täyttäminen on käytännössä vaikeaa.

– Vaikeasti täytettävien työpaikkojen osuutta voidaan pitää eräänlaisena työmarkkinoiden kohtaantovaikeuksien mittarina. Lokakuun lukema on uusi ennätys, Appelqvist huomauttaa.

Lue myös:

Työllisyysaste hipoo hallituksen tavoitetta