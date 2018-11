EK:n Pekka Lundmark: Tupojen aika on pysyvästi ohi

Elinkeinoelämän keskusliiton uusi puheenjohtaja kannustaa liittoja siirtymään kohti yrityskohtaisuutta.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) hallituksen puheenjohtajaksi tänään valitun Fortumin toimitusjohtajan Pekka Lundmarkin mukaan keskitettyjen palkkaratkaisujen aika on ohi.

– Keskitetyt palkkaratkaisut ovat mennyttä aikaa. Tupojen aika on pysyvästi ohi, EK:n hallituksen uusi puheenjohtaja Pekka Lundmark sanoi valintansa jälkeen tiedotusvälineille.

Teknologian kehitys ja tekoäly haastavat perinteisen työpaikat. Lundmarkin mukaan työmarkkinoiden kehittämisessä muutos edellyttää nopeutta ja ketteryyttä, jos halutaan, että uudet työpaikat syntyvät Suomeen.

– Se tarkoittaa muun muassa paikallisen sopimisen edistämistä askel askeleelta.

Vaikka tulopoliittisten kokonaisratkaisujen aika on ohi, se ei Lundmarkin mukaan tarkoita sitä, etteikö olisi asioita, joissa kolmikantainen valmistelu on hyödyllistä ja kannatettavaa tulevaisuudessakin, kuten esimerkiksi eläkepolitiikka ja työelämän monet lainsäädäntökysymykset.

– Siinä suhteessa en näe mitään tarvetta muutokseen, mutta työmarkkinasopimusosapuoli EK ei enää ole, Lundmark totesi.

Lundmarkilta kysyttiin uuden kilpailukykysopimuksen tarpeesta. Siihen Lundmark toisti, että EK ei ole enää työmarkkinaosapuoli.

– Se minkälaiset työehdot on ja miten palkanmuodostus tapahtuu, niin se on tästä eteenpäin liittojen asia. EK paitsi tulee pitämään kiinni liittokohtaisuudesta, myöskin kannustaa liittoja siirtymään kohti suurempaa yrityskohtaisuutta.

Lundmark sanoi, että kun työ muuttuu uusien teknologioiden myötä, niin jos halutaan pitää kiinni siitä, että uudet työpaikat syntyvät Suomeen, niin mitä joustavampi järjestelmä on, sen todennäköisempää on, että ne syntyvät Suomeen ja mitä keskitetympi järjestelmä on, sitä vähemmän joustava se on tulevaisuuden tarpeisiin.