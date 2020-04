Eikö vasta-ainetesti toiminut? Tulos herättää kysymyksiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja ja entinen HUS-johtaja Aki Linden ihmettelee vasta-ainetestiä.

Uudellamaalla toimitetun koronan vasta-ainetestauksen ensimmäiset tulokset olivat hienoinen yllätys. Keskiviikkona julkaistujen tietojen mukaan 516 näytteestä vain yhdesstä löytyi koronaviruksen vasta-aineita.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin entinen johtaja ja SDP:n kansanedustaja Aki Linden pohtii tulosta Twitterissä.

– Uudenmaan alueen vasta-ainetestauksen alhainen löydösmäärä herättää kysymyksiä. Todettuja tartuntojakin on jo löydetty enemmän kuin 1/500 vaikka 98% väestöstä on testaamatta, Linden sanoo.

– Tekikö otos tepposet vai eikö diagnostiikka toiminut?, hän kysyy.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n projektipäällikkö ja epidemiologi Maarit Leinonen vastaa Lindenille, että tutkimuksen nettisivujen mukaan otoksen alkuvaiheessa kutsutaan työikäiset pääkaupunkiseudulta ja tutkimus laajenee asteittain.

– Varmennettuja tapauksia on myös vanhemmissa ja nuoremmissa ikäryhmissä, hän huomauttaa.

THL kertoi keskiviikkona, että tulokset sopivat Suomen tautitilanteeseen. THL:n mukaan on myös mahdollista, että osalla COVID-19-tartunnan saaneista muodostuu viruksen tunnistavia vasta-aineita, jotka eivät kuitenkaan pysty neutraloimaan virusta. Myös väärien positiivisten seulontatestin tulosten mahdollisuus on merkittävä, kun vasta-aineiden esiintyvyys väestössä on vielä hyvin pieni.

Satunnaisotoksen näytteenotto käynnistyi HUSin alueella 9.4.2020 ja on nyt laajentunut kaikkien yliopistosairaaloiden alueelle. Otannassa on ollut mukana 18–69-vuotiaita naisia ja miehiä.

Tutkimus jatkuu viikoittaisena otoksena kaikkien yliopistosairaaloiden alueella.

