”Ei liene epäselvää, mihin Suomi on syöksymässä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Entinen HUS-johtaja sanoo torstain koronalukua tyrmääväksi.

Entinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtaja ja SDP:n kansanedustaja Aki Linden katsoo tuoreiden koronlukujen merkitsevän sitä, että epidemian torjumiseksi tarvitaan kovia rajoitustoimia.

– Tänä päivänä ilmoitettu uusien #korona tartuntojen määrä – 570 – on kerta kaikkiaan tyrmäävä ja nyt ei liene enää epäselvää mihin Suomi on syöksymässä eikä myöskään se, kuinka voimakkaita rajoituksia tarvitaan – hyvin voimakkaita, Linden tviittaa.

THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen kertoi torstaina tiedotustilaisuudessa Suomen koronatilanteen menevän huonompaan suuntaan. Tänään raportoidut 570 uutta tartuntaa merkitsevät tällä viikolla jo 30 prosentin kasvua tartuntaluvuissa. Myös kuolemantapauksissa näkyy pientä nousua.

HUSin alueen tilannetta on kuvattu todella vakavaksi. Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven mukaan kaikkia potilaita on muutaman viikon kuluttua vaikea hoitaa, jos tilannetta ei käännetä.

Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on noussut HUS-alueella selvästi. Heidän kokonaismääränsä HUSin sairaaloissa oli Mäkijärven mukaan torstaiaamuna 50 potilasta, joista kahdeksan potilasta on tehohoidossa. Lisäksi kaupunginsairaaloissa hoidossa on 33 potilasta.

− Eli yhteisluku Uudellamaalla on jo 83. Se on paljon. Kehitys on samanlaista kuin viime keväänä, Mäkijärvi kertoi torstaina tiedotustilaisuudessa.

