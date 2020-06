Ei hyvä – näin Suomi sijoittuu maailman koronatilastossa

Parhaiten ovat selvinneet Montenegro ja Uusi-Seelanti.

Endcoronavirus.org-saittia vetävä professori Yaneer Bar-Yam on twiitannut graafisia esityksiä, jossa vertaillaan eri maiden aikasarjaa koronavirusepidemiassa.

Punaisen sävyt esittävät epidemiaa, vihreän eri sävyt epidemiasta vapaampia ajanjaksoja ja keltainen välimuotoja. Kyse on kunkin maan tartuntatapausten suhteellisen määrän vertaamisesta maan huippuun aikajanalla, eli kyvystä saada tartunnat loppumaan.

Pandemian aloittanut Kiina erottuu selvästi muita aiemmalla punaisella osuudellaan. Nyt Kiina on ollut pitkään täysvihreä ja sijoittuu kolmanneksi.

Maailman ykkösmaat koronan suhteen ovat järjestyksessä Montenegro, Uusi-Seelanti, Kiina, Kroatia, Islanti, Andorra, Mauritius, Slovenia, Sveitsi ja Luxemburg. Tässä esityksessä valtioita on kaikkiaan 147.

Suomi on 51. sijalla.

Suomen punainen epidemiahuippu näkyy selvästi taakse jääneenä, mutta tasaiselle vihreälle emme ole päässeet. Grafiikan viimeisin ajanjakso lisäksi näyttää Suomelle hieman huonompaa vaaleanvihreää.

Vertailussa on siis kaikkiaan 147 valtiota. Koko grafiikan valtioineen saa näkyviin klikkaamalla alla olevan alemman twiitin (”7. Global for all countries…”) auki omaan selainikkunaansa. (Alla ylemmässä twiitissä on vertailu Kalifornian piirikunnista.)

Ruotsi on sijalla 131.

Venäjä on 90. sijalla.

Norja on 17. valtio.

Viro on sijalla 36.

Listan viimeisinä ovat punaisella tällä hetkellä Meksiko, Egypti ja Filippiinit.

Yaneer Bar-Yamin toisessa, rajoitetummassa esityksessä on 112 valtiota. Tällä listalla Suomi on 37. sijalla.

7: Global for all countries with more than 200 cases. Lots to see here. pic.twitter.com/GDkERvMcDm — Yaneer Bar-Yam (@yaneerbaryam) May 31, 2020