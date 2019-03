Donald Tusk odottaa lykkäyspuhelua Theresa Maylta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jos britit pyytävät lisäaikaa Brexitiin, EU haluaa tietää syyn.

EU-jäsenmaat valmistautuvat siihen, että Britannian pääministeri Theresa May pyytää lykkäystä Brexitiin. Lykkäyspyyntö tulee esittää EU-jäsenmaille, koska ne myöntävät tai eväävät lykkäyksen ensi viikolla huippukokouksessaan Brysselissä. EU-jäsenmaiden neuvoston puheenjohtajana toimii Donald Tusk, joka näin ollen vastaanottaa mahdollisen lykkäyspyynnön.

Britannian parlamentti hylkäsi tiistaina toistamiseen Mayn neuvotteleman erosopimuksen. Keskiviikkona brittiparlamentti kuitenkin linjasi, että se ei halua erota EU:sta kokonaan ilman sopimusta. Jälkimmäinen äänestys ei kuitenkaan sido Britanniaa eikä EU:ta: jos Britannia ei peru Brexitiä tai pyydä siihen lykkäystä, ero astuu automaattisesti voimaan maaliskuun 29. päivänä.

Britannian parlamentti äänestää lykkäyksestä tänään torstaina. On auki, miten tapahtumat etenevät sen jälkeen.

Yksi mahdollisuus on, että May tuo erosopimuksensa kolmannen kerran parlamentin alahuoneen äänestykseen vielä ennen ensi viikon EU-huippukokousta. Jos parlamentti hyväksyy sopimuksen, May pyytää EU:lta lyhyttä lykkäystä, jotta Britannia pystyy järjestelemään eroon liittyvät asiat.

Jos taas brittiparlamentti hylkää jo kolmannen kerran Mayn sopimuksen, May saattaa silti pyytää EU:lta lykkäystä. Tällöin May joko yrittäisi lisäajan turvin edelleen ajaa sopimustaan läpi parlamentissa tai hän laatisi kokonaan uuden Brexit-suunnitelman.

EU:n Brexit-neuvottelija Michel Barnier kertoi tällä viikolla EU-parlamentissa Strasbourgissa, että kolmen kuukauden lisäaika voidaan myöntää ongelmitta. Hän kuitenkin haluaa tietää, miksi Britannia hakee lykkäystä.

– Lykätään neuvotteluja, mutta mitä varten, Barnier kysyi EU-parlamentin täysistunnossa.

EU-parlamentin vaalit järjestetään toukokuun 23.–26. päivänä. Jos Britannia on silloin vielä EU:n jäsen, senkin pitää perussopimuksen mukaan järjestää vaalit ja valita EU-parlamentaarikot. EU-komission mukaan Brexit-lykkäystä voidaan myöntää korkeintaan vaaleihin saakka.