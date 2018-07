Helsingissä nähtiin Donald Trumpin saattueen uusi järeä mysteeriauto

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin mittavaan tavallisesti kymmenien ajoneuvojen saattueeseen lisättiin kesäkuussa uusi varsin järeä kulkupeli. Auto nähtiin myös Helsingissä, missä se ajettiin Presidentinlinnan nurkan taakse siksi aikaa, kun Trump tapasi Venäjän presidentti Vladimir Putinin. Muut kaikkiaan 34 autoa käsittäneen saattueen ajoneuvot ajettiin Kauppatorille tai muualle Presidentinlinnan lähelle.

Maastoautoa koristaa sen katolle asennettu kiiltävänmusta kupoli. The Driven War Zone -palsta selvitti tästä ja tästä löytyvissä jutuissaan ”mysteeriajoneuvon” tarkoitusta ja taustaa.

Kyse on sivuston mukaan Armored Group -yhtiön rakentamasta tietoliikenneautosta. Suuresta koosta huolimatta ajoneuvossa on vain kolme istumapaikkaa. Kaikki muu tila on varattu edistyneille viestintään ja viestiliikenteen suojaukseen käytettäville laitteille. Ajoneuvo on myös panssaroitu raskaasti.

”Käytännössä kyse on liikkuvasta erittäin turvatusta satelliittiviestintälinkistä ja wifi-reitittimestä. Tämä ajoneuvo on elintärkeä autosaattueen toiminnoille ja ylipäällikön kyvylle pitää yhteyksiä yllä kaikissa tilanteissa”, War Zone summaa.

Yhdysvaltain presidentin turvallisuudesta vastaavan salaisen palvelun kerrotaan kutsuvan ajoneuvoa lempinimellä ”Maantiekiitäjä”.

