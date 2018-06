Donald Trump tyrmää kohun maahanmuutosta: ”Tekaistuja surutarinoita”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kommentoi Twitterissä kohua hallintonsa maahanmuuttopolitiikasta. Trumpin mukaan Yhdysvaltojen on ”säilytettävä vahva etelärajansa”.

”Emme voi antaa laittomien siirtolaisten vallata maatamme vain koska demokraatit kertovat tekaistuja surutarinoita ja toivovat, että se auttaa heitä vaaleissa”, Trump kirjoittaa.

Yhdysvaltojen maahanmuuttopolitiikka on ollut rajun arvostelun kohteena. Syytteen antaminen kaikille rajan luvattomasti ylittäville on käytännössä johtanut siirtolaislasten erottamiseen vanhemmistaan, mikä on nostanut kansainvälistä kritiikkiä.

Trump allekirjoitti keskiviikkona asetuksen, joka kieltää perheiden erottamisen. Yhä on kuitenkin epäselvää, mitä käy perheille, jotka on jo ehditty erottaa toisistaan.

Esimerkiksi Meksikon hallitus on tuominnut siirtolaisperheiden hajottamisen ja tuominnut sen räikeänä ihmisoikeuksien rikkomisena.

We must maintain a Strong Southern Border. We cannot allow our Country to be overrun by illegal immigrants as the Democrats tell their phony stories of sadness and grief, hoping it will help them in the elections. Obama and others had the same pictures, and did nothing about it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2018