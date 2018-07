Donald Trump twiittasi: Miten hyvin Suomessa pärjäänkin, se ei medialle riitä

USA:n presidentti lähetti ilmeisesti lentokoneesta sarjan twiittejä matkallaan Helsinkiin.

Skotlannista Helsinkiin parhaillaan lentävä USA:n presidentti Donald Trump lähetti kello 19 jälkeen Suomen aikaa kolme twiittiä. Niissä hän kirjoitti seuraavasti:

– Matkalla Helsinkiin, Suomeen – tapaamaan presidentti (Vladimir) Putinia huomenna. Valitettavasti, riippumatta siitä miten hyvin huippukokouksessa toimin, jos minulle annettaisiin rankaisuna kaikista Venäjän synneistä ja pahoista teoista Moskovan suuri kaupunki…

– …vuosien varrella, palaisin saamaan arvostelua että se ei ole tarpeeksi hyvä – että minun olisi pitänyt saada lisäksi Pietari! Suuri osa uutismediastamme todella on ihmisten vihollinen ja kaikki mitä demokraatit…

– …tietävät on miten vastustaa ja jarruttaa! Siksi on niin vihaa ja eripuraisuutta maassamme – mutta jossain vaiheessa se paranee!

Heading to Helsinki, Finland – looking forward to meeting with President Putin tomorrow. Unfortunately, no matter how well I do at the Summit, if I was given the great city of Moscow as retribution for all of the sins and evils committed by Russia… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2018

…over the years, I would return to criticism that it wasn’t good enough – that I should have gotten Saint Petersburg in addition! Much of our news media is indeed the enemy of the people and all the Dems… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2018

…know how to do is resist and obstruct! This is why there is such hatred and dissension in our country – but at some point, it will heal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2018