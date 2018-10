Donald Trump siirtolaisille: Olette hyökkääjiä, sotilaamme odottavat teitä

Yhdysvaltoja on paljon puhuttanut Guatemalasta ja Hondurasista kohti USA:ta lähtenyt tuhansien halukkaiden siirtolaisten karavaani. Se kulkee parhaillaan eteläisessä Meksikossa. Kaksi muutakin karavaania on muodostettu.

Maanantaina presidentti Donald Trump twiittasi asiasta.

– Useita jengien jäseniä ja joitain hyvin pahoja ihmisiä on tullut mukaan karavaaniin, joka suuntaa eteläiselle rajallemme. Olkaa hyvä ja menkää takaisin, teitä ei tulla päästämään Yhdysvaltoihin ellette tule laillisen prosessin kautta. Tämä on hyökkäys (invasion) maahamme ja sotaväkemme odottaa teitä!, Donald Trump kirjoitti.

Maanantaina uutisoitiin USA:n hallinnon olevan siirtämässä 5000 sotilasta varmistamaan rajaa operaatiossa nimeltä Faithful Patriot. Sotilaista 1800 sijoitetaan Texasiin, 1700 Arizonaan ja 1500 Kaliforniaan.

Many Gang Members and some very bad people are mixed into the Caravan heading to our Southern Border. Please go back, you will not be admitted into the United States unless you go through the legal process. This is an invasion of our Country and our Military is waiting for you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2018