Donald Trump asettaa Turkille pakotteita

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo asettaa Turkille pakotteita Turkin Pohjois-Syyriaan tekemän hyökkäyksen vuoksi.

Trumpin Twitterissä julkaiseman tiedotteen mukaan Trump keskeyttää myös Turkin kanssa käydyt kauppaneuvottelut. Yhdysvallat aikoo lisäksi korottaa teräksen tullimaksuja.

Pian voimaan astuvat pakotteet koskevat nykyisiä ja entisiä Turkin hallinnon virkamiehiä sekä kaikkia henkilöitä, jotka ottavat osaa Turkin hyökkäykseen Syyriassa.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ilmoitti tiedotteessaan asettavansa pakotteita Turkin puolustus-, sisä- ja energiaministereille jäädyttäen heidän omaisuutensa.

Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence matkustaa alueelle tunnustelemaan neuvottelumahdollisuuksia.

USA:n puolustusministeri Mark Esper matkustaa puolestaan ensi viikolla Naton päämajaan Brysseliin ja pyytää sotilasliiton jäseniä rankaisemaan Turkkia hyökkäyksestä Pohjois-Syyriaan.

Esperin mukaan hyökkäys heikentää pyrkimyksiä kukistaa äärijärjestö Isis Syyriassa.

Trump toteaa tiedotteessaan vetävänsä jäljellä olevat amerikkalaisjoukot pois Koillis-Syyriasta. Syyriasta poistuvat yhdysvaltalaisjoukot ”sijoitetaan uudelleen, ja ne jäävät alueelle valvomaan tilannetta”.

Lisäksi pieni määrä amerikkalaisjoukkoja jää Etelä-Syyriassa sijaitsevaan Al-Tanfin tukikohtaan häiritsemään Isisin rippeitä.

Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2019