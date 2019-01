Dmitri Medvedev: Mitä jos USA:n puhemies julistautuisi presidentiksi?

Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev arvostelee Yhdysvaltain tukea Venezuelan oppositiojohtajalle. Hän vertaa tilannetta twitter-päivityksessään presidentti Donald Trumpin ja kongressin väliseen budjettiriitaan.

– Miten Amerikan kansa reagoisi, jos esimerkiksi kongressin alahuoneen puhemies julistaisi hallinnon sulkua koskevassa kiistassa itsensä uudeksi presidentiksi, Medvedev kysyy.

– Mutta kun näin tapahtuu jossain muualla, niin sen katsotaan olevan tavanomaista toimintaa.

Vakavasta talouskriisistä kärsivän Venezuelan tilanne on jatkunut sekavana jo useiden päivien ajan. Sadattuhannet ihmiset ovat osoittaneet kaduilla mieltään itsevaltaista sosialistipresidentti Nicolas Maduroa vastaan.

Venezuelan armeija julkaisi torstaina tiedotteen, jonka mukaan maan hallitusta vastaan on jo pitkään suunniteltu ”vulgaaria vallankaappausta”. Armeija toteaa, että ”äärioikeistolaiset elementit” toimivat hallitusta vastaan ”imperialististen agenttien” tuella.

Yhdysvallat ja EU ovat asettuneet Venezuelan parlamentin puhemies Juan Guaidon tueksi. Venäjä on puolestaan syyttänyt levottomuuksista ”ulkopuolista provokaatiota”, minkä lisäksi Kuuba, Turkki ja Kiina ovat ilmaisseet tukensa Madurolle.

Asetelman taustalla vaikuttavat myös taloudelliset intressit, sillä Venäjä ja Kiina ovat investoineet miljardeja muun muassa Venezuelan energiasektoriin.

How would the American people respond, for example, to the Speaker of the US House of Representatives declaring herself the new president against the backdrop of the government shutdown? But when it happens somewhere else, this is viewed as common practice #Venezuela

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) January 24, 2019