Venezuelan protestit heiluttavat Kiinan ja Venäjän miljardi-investointeja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Moskova ja Peking ovat huolissaan kuolonuhreja vaatineista mielenosoituksista.

Venezuelan protestit aiheuttavat huolta Kiinassa ja Venäjällä, jotka ovat investoineet miljardien eurojen edestä sekasortoiseen maahan.

Venezuela ajautui kaaokseen, kun parlamentin puhemies ja oppositiojohtaja Juan Guaidó nimitti itsensä virkaatekeväksi presidentiksi keskiviikkona. Presidentti Nicolás Maduro ei hyväksynyt tätä, ja maassa on nyt kaksi presidenttiä.

Kiina ja Venäjä ilmaisivat tukensa Venezuelan presidentti Madurolle ja ovat eri linjoilla Yhdysvaltain kanssa. Presidentti Donald Trump tunnusti Guaidón. Myös Kanada ja lukuisat Etelä-Amerikan maat ovat antaneet tukena Guaidólle.

Venäjä ja Kiina ovat huolissaan Venezuelan protesteista, koska sekasortoinen tilanne asettaa miljardi-investoinnit vaaraan, kertoo The Wall Street Journal.

Peking haluaa Venezuelan yhteiskunnallisen tilanteen pysyvän vakaana, koska Kiinalla on maassa miljardien eurojen edestä omaisuutta, arvioi InterAmerican Dialogue -ajatushautomon ohjelmajohtaja Margaret Myers.

– Kiina on viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana pitänyt Venezuelaa osana energiaturvallisuuteen liittyviä laskelmiaan, Myers toteaa.

Kiina on myöntänyt Venezuelalle energiasektoriin liittyviä lainoja 48 miljardin euron edestä, selviää Center for Strategic and International Studies -ajatushautomon laskelmista.

Valuuttapulasta kärsivä Venezuela on pyrkinyt lyhentämään velkojaan edullisin öljytoimituksin, mutta sekin on takkuillut öljyn hintojen romahdettua vuonna 2014.

Venezuela on Venäjän liittolainen, ja Moskova on pumpannut miljoonia dollareita maahan pönkittääkseen presidentti Maduron asemaa. Venäjä ja Venezuela ovat allekirjoittaneet sopimuksia öljy- ja kaasukenttien kehittämisestä.

Maiden välisen kaupan arvo oli 70 miljoonaa euroa vuoden 2018 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen, mikä on lähes tuplasti enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2017, selviää tullin tilastoista.

Venäjä on investoinut Venezuelaan kaiken kaikkiaan yli 3,6 miljardia euroa.