Danske Bank irtisanoo

Danske Bank Suomen organisaation sopeuttamiseen liittyvät yt-neuvottelut ovat päättyneet.

Toteuttavien muutosten myötä pankista päättyy Suomessa työ yhteensä 41 henkilöltä. Lisäksi 20 henkilöä siirtyy pankin sisällä uusiin tehtäviin.

Neuvottelujen alussa henkilöstön vähennysmääräksi arvioitiin yhteensä 52–73 tehtävää.

– Danske Bankin tavoitteena on vauhdittaa liiketoimintaa, mutta myös kustannusten alentaminen on osa Danske Bankin 2023-suunnitelmaa parantaa kilpailukykyämme. Tällaisia päätöksiä ei koskaan tehdä kevyesti ja on ikävää, että jotkut pankkilaiset joutuvat jättämään tehtävänsä, mutta samalla olen iloinen, että neuvottelujen edetessä niin monille pankkilaisille löytyi uusi tehtävä pankin sisällä, Danske Bank Suomen maajohtaja Stojko Gjurovski sanoo.

Danske Bank konserni kertoi tänään, että yhteensä 257 pankkilaisen tehtävät loppuvat ympäri organisaation, ja lisäksi 261 tanskalaista työntekijää on tehnyt vapaaehtoisen irtisanoutumissopimuksen.

Sekä irtisanomiset että vapaaehtoiset sopimukset ovat osa lokakuussa julkistettua suunnitelmaa vähentää 6–12 kuukauden aikana konsernista enimmillään 1 600 tehtävää.