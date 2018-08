CIA:n entinen johtaja vastaa: Donald Trump puhuu pötyä

CIA:n entinen johtaja John Brennan sanoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin pyrkivän epätoivoisesti suojelemaan itseään ja läheisiään.

– Hän teki tämän vuoksi poliittisesti motivoituneen päätöksen ja peruutti turvaluokitukseni, yrittäen pelotella hiljaiseksi muut, jotka saattaisivat rohjeta haastaa hänet, Brennan kirjoittaa New York Timesin mielipidekirjoituksessaan.

Presidentti Trump peruutti Brennanin turvaluokituksen keskiviikkona. Brennan toimi keskustiedustelupalvelun johdossa Trumpin edeltäjän Barack Obaman aikana vuosina 2013-2017.

Trumpin hallinnon mukaan Brennanin ”menneisyys asettaa hänen objektiivisuutensa ja luotettavuutensa kyseenalaiseksi”.

Brennan on kritisoinut Trumpia ankarasti. Hän on muun muassa kutsunut Trumpin kommentteja Helsingin huipputapaamisen lehdistötilaisuudessa ”maanpetokseksi”.

– Trumpin kommentit eivät olleet vain idioottimaisia, hän on myös täysin (Venäjän presidentti Vladimir) Putinin taskussa. Republikaanipatriootit, missä te olette, hän tviittasi tapaamisen jälkeen.

Brennan toteaa NY Timesin kirjoituksessaan Venäjän väitteiden siitä, ettei se olisi sekaantunut Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin, olevan pötyä. Saman tuomion saa myös presidentti.

– Herra Trumpin väitteet siitä, ettei mitään yhteistyötä ollut, ovat sanalla sanoen pötypuhetta.

– Ainoa jäljelle jäävä kysymys on se, täyttääkö tapahtunut yhteistyö rikollisen salaliitton tunnusmerkit, tapahtuiko viranomaisten estelyä, jolla peiteltiin yhteistyötä tai salaliittoa ja kuinka monta ”Trump Oy:n” jäsentä yritti pettää hallitusta pesemällä ja peittelemällä taskuihinsa virranneita rahoja, Brennan kirjoittaa.

Donald Trump piikitti Brennania torstaina Twitterissä.

– ”John Brennan on häpeätahra maalle. Me ansaitsemme parempaa”, entinen salaisen palvelun agentti ja uutuuskirjan ”Spygate, the Attempted Sabotage of Donald J. Trump” kirjoittaja Dan Bongino. Kiitos Dan ja onnea kirjasi kanssa, presidentti tviittasi.

Dan Bonginon ja toimittaja D.C. McAllisterin kirjan mukaan sekä Barack Obaman hallinto että Trumpin vastaehdokas Hillary Clinton pyrkivät sabotoimaan Trumpin kampanjaa ja kehittelivät tekaistun tarinan yhteistyöstä Venäjän kanssa.

