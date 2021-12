Cheekin paljastus HS:ssa: Kuva Spotifyn tuloista artisteille on vääristynyt

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Muusikon mukaan asiaan on vihdoin aika saada uusi näkemys.

Cheek-artistina aiemmin tunnettu Jare Tiihonen haluaa Helsingin Sanomain haastattelussa puhua aiheesta, josta vallitsevaa käsitystä hän on jo pitkään halunnut oikaista.

HS:n mukaan Tiihosta on harmittanut, että keskustelu musiikin suoratoistopalvelu Spotifyn tuotoista artisteille ”tuntuu mediassa jumittuneen yhteen Anssi Kelan vuonna 2013 kirjoittamaan tekstiin”. Anssi Kela julkaisi tuolloin blogitekstin, jossa hän eritteli, miten onnettoman pienen määrän korvausta hän Spotifylta saa Levoton tyttö -kappaleestaan.

Teksti synnytti yleisen käsityksen ja siihen on Tiihosen mukaan palattu toistuvasti, kun on käsitelty Spotifyn merkitystä artisteille heidän levymyyntinsä lakattua.

– Siitä lähtien on puhuttu, miten Spotify on vihollinen ja artistit eivät tienaa sieltä mitään. Musta se on todella vääristynyt kuva! Esimerkiksi mulle Spotify tuottaa edelleen yli satatuhatta euroa vuodessa, vaikka julkaisin viimeisen albumini vuonna 2015. Mä olen kiitollinen Spotifylle, Jare Tiihonen sanoo HS:lle.

– Kaikki kunnia Anssille rehellisestä ulostulosta, ja on edelleen totta, että miljoonasta striimauksesta julkaisija saa Spotifylta suunnilleen 5 000 euroa. Mutta vuonna 2013 Anssi Kela luonnollisesti oletti, että miljoona striimiä on todella paljon. Se ei ole nykyisin kovinkaan paljon hittibiisille, hän selvittää.

Hän tekee ”vähän herkästä aiheesta” vertauksen: samana vuonna kuin Levoton tyttö ilmestyi Timantit on ikuisia.

– Sitä on kuunneltu 17,5 miljoonaa kertaa. Tällä laskelmalla pelkästään se biisi on tuottanut tähän mennessä 90 000 euroa ja jatkaa tuottamista. Vuonna 2021 ei myytäisi enää kovin montaa Jare Tiihosen cd:tä, mutta Spotifyssa biisejä kuunnellaan yhtä lailla kuin aiemminkin, Tiihonen toteaa.

– Olen lukenut, että osa artisteista pitää Spotifyta epäreiluna, koska se jakaa eniten rahaa niille, joiden kappaleita kuunnellaan eniten. En ymmärrä tuota näkemystä, koska kuka tahansa saa miljoonasta kuuntelusta saman verran tuloja. Pitäisikö siis vähemmän kuunnellun artistin saada enemmän tuloja yksittäisestä kuuntelusta? Totuus on se, että artisti, joka ei tienaa kappaleillaan Spotifysta, ei olisi tehnyt niin levymyynnilläkään. Spotifyn kohdalla pitäisi puhua siitä, että myös kirjoittajien ja säveltäjien olisi saatava sieltä tuloja. Se asetelma on edelleen epäterve.

– Tämä on nyt vähän törkyisen suorasti sanottu, mutta on vihdoin aika saada uusi näkemys tähän asiaan.