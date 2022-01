Brittitutkija tarttui Nato-pohdintaan, Suomelle ytimekäs viesti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Edward Lucas listaa kymmenen tekoa, jotka vahvistaisivat Euroopan turvallisuutta vuonna 2022.

Arvostettu brittiläinen turvallisuuspolitiikan asiantuntija Edward Lucas listaa ruotsalaislehti Svenska Dagbladetissa kymmenen tänä vuonna toteutettavaa asiaa, jotka tekisivät hänen mukaansa vapaasta maailmasta nykyistä turvallisemman ja samalla vaikeuttaisivat autoritaaristen valtioiden asemaa.

1. Yhdysvaltojen ja muiden rikkaiden maiden, erityisesti Saksan, olisi Lucasin mielestä annettava Ukrainalle sotilasapua ja jätettävä Venäjän uhkaukset omaan arvoonsa.

– Nykyaikaisten aseiden toimittaminen ja niiden käytön kouluttaminen on paras tapa estää Venäjän hyökkäys. Se myös vahvistaisi Ukrainan kykyä sotilaalliseen vastarintaan. Lisäperuste on se, että mitä useampi maa näin tekisi, sitä voimakkaampi viesti Venäjälle välittyy siitä, että sen yritykset hajottaa ja hallita länttä eivät toimi, Center for European Policy Analysis -ajatushautomossa työskentelevä Lucas sanoo.

2. Saksan uuden hallituksen olisi hänen mukaansa keskeytettävä venäläisen Nord Stream 2 -kaasuputken hyväksymisprosessi mahdollisimman pian.

– Tämän Itämeren kaasuputken olisi annettava jäädä muistomerkiksi eikä aktiiviseksi osaksi Venäjän energiakiristystä. Rakentamisen tarkoituksena ei ole viedä vain venäläistä maakaasua, vaan myös korruptiota ja poliittista vaikutusvaltaa, hän toteaa.

3. Euroopan unionia Lucas kehottaa antamaan tukensa Liettualle Kiinan maata kohtaan harjoittamaa painostusta vastaan.

– Pekingin hallinto toivoo, että kun se on kieltänyt Liettuasta peräisin olevien tai siihen kytköksissä olevien eurooppalaisten tuotteiden tuonnin, muu EU painostaa Liettuan luopumaan Taiwan-myönteisestä asenteestaan. Ei riitä, että tämä painostus epäonnistuu, vaan on tehtävä selväksi, että se kääntyy itseään vastaan.

– Kyse ei ole vain EU:n sisämarkkinoista ja tulliliitosta, vaan myös unionin uskottavuudesta geopoliittisena toimijana, hän huomauttaa.

4. Myös muiden Euroopan valtioiden ja koko muun lännen olisi hänen mielestään vahvistettava suhteitaan Kiinan ahdistelemaan Taiwaniin.

– Se voisi tarkoittaa korkea-arvoisten poliitikkojen vastavuoroisia vierailuja ja diplomaattisuhteiden vahvistamista. Tällaiset symboliset teot lähettävät Pekingin vallanpitäjille selkeän viestin: heidän uhkauksensa ovat tyhjiä.

5. Kaikkien demokratiaa ja oikeusvaltion periaatteita arvostavien maiden diplomaattien ja johtavien poliitikkojen pitäisi Lucasin mielestä boikotoida Pekingin talviolympialaisia.

– Urheilu on osa Kiinan kommunistisen puolueen propagandatoimintaa, jolla vaikutetaan sekä kotimaassa että ulkomailla, hän sanoo.

6. Suosituslistallaan Lucas kääntää katseensa myös Suomen lähialueille.

– Naton tulisi aivan lähiaikoina järjestää sotaharjoitukset Itämeren ja Mustanmeren alueilla, jotta se osoittaisi kykynsä ja valmiutensa antaa apua itäisille jäsenvaltioilleen ja tehdä yhteistyötä kumppaneiden ja muiden samanmielisten maiden kanssa, hän ehdottaa.

7. Ruotsia ja Suomea hän kannustaa ilmoittamaan Nato-jäsenyyden edellyttämien poliittisten, oikeudellisten, sotilaallisten ja muiden valmistelujen käynnistämisestä.

– Venäjän uudet uhkaukset eivät onnistu pelottamaan maita jäsenyyden hylkäämiseen, vaan ne pikemminkin yllyttävät niitä liittymään pikaisesti, hän arvioi.

8. Pääministeri Boris Johnsonin hallituksen olisi Lucasin mukaan tarkistettava Britannian lainsäädäntö yritysten rekisteröinnistä ja todellisesta osakkeenomistajuudesta.

– Maan, joka on aikoinaan kehittänyt kansainvälisen rahoituksen, pitäisi hävetä rooliaan likaisen rahan saastuttamassa järjestelmässä, hän toteaa.

9. Samankaltaisen viestin Lucas lähettää myös Washingtoniin: ilmapiirille, jossa kleptokraattien harjoittamaa rahanpesua katsotaan läpi sormien, on hänen mukaansa tehtävä loppu.

10. Hän toivoo Yhdysvaltojen myös jatkavan asevalvonnan edistämiseen liittyviä ponnistuksia yhdessä Venäjän kanssa kaikilla tasoilla strategisista ydinaseista ja avaruudesta aina tavanomaisiin aseisiin ja sotaharjoituksiin saakka.

– Mikään näistä toimista ei ole erityisen kallis. Moni niistä itse asiassa säästäisi rahaa. Mikään niistä ei myöskään edellytä olennaisia oikeudellisia tai institutionaalisia muutoksia, vaan pikemminkin poliittista tahtoa ja jotkin myös kansainvälistä yhteistyötä, Lucas sanoo.

– Ainoa asia, joka estää meitä toteuttamasta niitä, on oma liiallinen varovaisuutemme. Historia tuomitsee meidät ankarasti, jos emme tee mitään.