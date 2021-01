Brittiministeri: Tuntematon virusmuunnos on suurin huoleni

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Britannian koronasulku pysyy vielä voimassa, maan terveysministeri sanoo.

Britannian koronasulun (lockdown) purkamiseen menee vielä aikaa, totesi maan terveysministeri Matt Hancock Sky Newsille sunnuntaina. Ministeri myönsi olevansa huolissaan uusista koronaviruksen muunnoksista.

Britanniassa on todettu tähän mennessä yli 3,6 miljoonaa koronatartuntaa. Vaikka Britannia aloitti rokotukset jo joulukuussa, on maa tiukentanut koronarajoituksiaan tammikuussa. Etenkin Britanniassa löydetty, aiempaa tehokkaammin tarttuva koronaviruksen muunnos on koetellut maan terveydenhuollon kantokykyä.

Hanckockin mukaan lockdownin vaikutukset ovat olleet myönteisiä, mutta tartuntoja on vieläkin liikaa. Britannia on yhä ”pitkän, pitkän matkan päästä siitä, että tartunnat ovat laskeneet tarpeeksi”, itsekin koronaan maaliskuussa sairastunut Hancock totesi.

Britannian lisäksi uusia koronaviruksen muunnoksia on löydetty myös Brasiliassa ja Etelä-Afrikassa. Ministerin mukaan on vielä epäselvää, kuinka tehokkaasti rokotteet purevat näitä muunnoksia vastaan.

– Se muunnos, joka minua huolestuttaa eniten, on se, jota ei vielä ole löydetty, Hancock sanoi.