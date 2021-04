”Venäjä haluaa kunniaa – ei ruumissäkkejä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jos hyökkäys toteutuisi, Moskovan joukoilla saattaa olla vastassaan amerikkalaiset ohjukset.

Venäjän laajamittaiset joukkojen keskitykset Ukrainan rajan tuntumaan uhkaavat nimekkään brittiläisen turvallisuuspolitiikan asiantuntijan Edward Lucasin mielestä koko Euroopan sotilaallista vakautta.

– Lännen edustajille Venäjä sanoo, että kyse on vain harjoituksesta. Kremlin mediakoneiston mukaan kyseessä on vastaus Ukrainan aggressioon. Kumpikaan selitys ei pidä paikkaansa, Edward Lucas toteaa sanomalehti The Timesissa.

– Venäjä on sivuuttanut kysymykset aserajoitussopimusten tiedonanto- ja läpinäkyvyyssäännöksiä rikkovan keskityksen luonteesta, laajuudesta ja kestosta. Eikä Ukraina ole hyökkäämässä kenenkään kimppuun tai sellaista suunnittele, hän sanoo.

Ukraina toki haluaa palauttaa miehitetyt alueet hallintaansa, mutta ei aseellisesti, vaan kansainvälisen oikeuden mahdollistamassa järjestyksessä. Nyt maa käy jo vuodesta 2014 jatkunutta puolustussotaa omalla maaperällään Itä-Ukrainassa.

Motiivit hämärän peitossa

Venäjän tuoreimman pelotteluoperaation taustalla voisi Lucasin mukaan olla presidentti Vladimir Putinin hallinnon yritys horjuttaa Ukrainan uudistuksia, jotka ovat viime aikoina edenneet nopeassa tahdissa ja kohdistuvat nyt entistä kipeämmin myös Kremliä myötäilleisiin ukrainalaisiin oligarkkeihin.

– Venäjä saattaa myös toivoa Ukrainalta myönnytyksiä suhteessa Krimiin – vuoden 2014 saaliiseen, Putinin oletetun geopoliittisen taituruuden näytekappaleeseen. Venäjä lappaa sinne valtavasti betonia – joidenkin arvioiden mukaan rakentaakseen asemia ydinaseitaan varten. Venäjän miehityksen aikana niemimaa on kuitenkin riutunut ja sen väkiluku on pienentymässä, Lucas sanoo.

Putinin tähtäimessä voisi siis olla Krimin vesihuollon turvaaminen uusin aluevaltauksin, mutta myös venäläisten sotilaiden sijoittaminen ”rauhanturvaajiksi” Venäjän tosiasiallisesti hallitsemien Donbassin separatistialueiden ja vapaan Ukrainan väliselle linjalle.

”Kunniaa – ei ruumissäkkejä”

Venäjän armeijan täysimittaista hyökkäystä ei Lucasin mukaan liene välittömästi odotettavissa, koska sellaista arvatenkin pohjustettaisiin laajamittaisin kyberiskuin, massiivisella propagandavyörytyksellä ja kumouksellisella toiminnalla Ukrainan sisällä.

– Mitään näistä ei toistaiseksi ole ilmennyt, hän sanoo. Venäjä on myös siirrellyt joukkojaan hyvinkin näyttävästi, kun todelliseen hyökkäykseen pyrittäisiin todennäköisesti valmistautumaan salassa.

– Sitä paitsi sota olisi riskialtis: Ukraina kävisi puolustustaisteluun. Yhdysvallat on toimittanut Ukrainalle edistyksellisiä aseita, kuten Javelin-panssarintorjuntaohjuksia sillä ehdolla, että niitä ei viedä etulinjaan. Se ehto voi muuttua. Britannia kouluttaa jo ukrainalaisia sotilaita. Voisimme opettaa heille muutaman lisätempun. Venäläiset haluavat kunniaa – eivät ruumissäkkejä, hän toteaa.