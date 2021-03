Briteissä terveystyöntekijöiden palkankorotus putosi puoleen luvatusta

Alan ammattiliiton edustajasta hallituksen ehdotus on ”iskuksi kasvoihin”.

Isossa-Britanniassa hallituksen terveydenhoitohenkilökunnan palkkoihin lupaama yhden (1) prosentin korotus ei alan ammattiliitto The Royal College of Nursing (RCN):n mukaan riitä, vaan se voi myötävaikuttaa alan työntekijöiden vähenemiseen, Sky News uutisoi.

– Tiedämme, että on huomattavasti niitä, jotka suunnittelevat lähtemistä ja tämä hallituksen [antama] isku kasvoihin on vain vahvistanut heidän uskomustaan, että he eivät ole arvostettuja niin hallituksen kuin ehkä joidenkin kansalaistenkaan mielestä tavalla, jolla he haluaisivat olla, RCN:n Kaakon (South East) aluejohtaja Patricia Marquis sanoo.

Palkankorotuksen ehdotetusta määrästä on suututtu erityisesti siksi, että alun perin hallituksen pitkän aikavälin suunnitelmaan kirjattu terveydenhuollon työntekijöiden palkankorotus oli yli tuplasti korkeampi.

– Tämä palkankorotus sisältyi siihen, mitä julkiselle terveydenhuollolle oli luvattu ja se esitettiin osana tulojen selvitystä, joka on nyt parlamentin asetus (act) – NHS Funding act 2020, julkisen terveydenhuollon tarjoajat (NHS Providers) sanovat.

– Joten se todellakin on kirjattu lakiin, että palkankorotuksen pitäisi olla 2,1 prosenttia.