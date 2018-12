Brittiyritykset seuraavat kauhulla Brexit-kinastelua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Liike-elämän edustajat varoittavat, että yrityksillä ei riitä aika varautua kovaan Brexitiin.

Britannian yritykset arvostelevat poliitikkoja keskinäisestä kinastelusta. Yritysten mielestä poliitikkojen pitäisi pyrkiä varautumaan Brexitiin, kertoo BBC.

Britannian EU-eroon on aikaa enää 100 päivää, ja maan liike-elämää edustavien ryhmien mukaan yritykset seuraavat kauhulla parlamentin kiistoja Brexitistä.

Britannian kauppakamari, maan teollisuutta edustava Confederation of British Industry -järjestö, valmistusteollisuuden yritysten EEF-järjestö, pieniä yrityksiä edustava FSB ja vaikutusvaltainen yritysjohtajien ryhmä The Institute of Directors totesivat yhteisessä julkilausumassaan, että Brexit ilman erosopimusta aiheuttaa ongelmia ja että yrityksillä ei riitä aika varautua sadan päivän sisällä kovan brexitin aiheuttamiin häiriöihin ja epäjärjestykseen.

Britannian hallitus kertoi tiistaina lähettäneensä 140 000 yritykselle kirjeen, jossa yrityksiä kehotetaan ottamaan käyttöön varasuunnitelma siltä varalta, että Britannia lähtee EU:sta ilman sopimusta. Hallitus julkaisee lisäksi perjantaina 100-sivuisen tietopaketin asiaan liittyen.

Britannian hallitus ilmoitti tiistaina vauhdittavansa varautumista siihen, että edessä on EU-ero ilman erosopimusta.

Ilman sopimusta Britannia siirtyy EU:n ulkopuolelle ensi maalikuun 29. päivänä ilman siirtymäaikaa. Siinä tapauksessa Britanniasta tulisi kerralla niin sanottu kolmas maa.

Kauppa, liikkuminen ja käytännön yhteistyö vaikeutuisivat, ja EU ottaisi käyttöön tulli- ja rajatarkastukset esimerkiksi Pohjois-Irlannin vastaisella rajalla Irlannin tasavallassa.