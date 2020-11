Britannialta uusi kyberhyökkäys koronavalheita vastaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tiedustelupalvelu keskittyy valtiollisten toimijoiden levittämään disinformaatioon.

Britannian signaalitiedustelusta vastaavan GCHQ:n kerrotaan aloittaneen ”hyökkäyksellisen kyberoperaation” vihamielisten ulkovaltojen propagandaa vastaan.

The Times -lehden mukaan tiedustelupalvelu on huolissaan erityisesti Venäjän levittämistä perättömistä tiedoista, jotka koskevat kehitteillä olevia koronavirusrokotteita. Toiminnan tavoittena on hyödyntää pandemiaa länsimaiden heikentämiseksi ja Venäjän intressien edistämiseksi.

– GCHQ on saanut käskyn keskittyä rokotevastaisiin toimijoihin verkossa ja sosiaalisessa mediassa. He voivat hyödyntää samoja keinoja, joita on aiemmin käytetty terroristijärjestöjen propagandan valvomisessa ja häiritsemisessä, hallituslähde kertoo.

Kyberoperaatioissa vihamieliseen valtioon kytköksissä olevaan sisältöön isketään esimerkiksi salaamalla disinformaatiota levittävien tahojen tietoja. Vastapuolen sisäistä viestintää pyritään samalla häiritsemään.

Hallituslähteen mukaan suuri osa koronavirukseen liittyvästä disinformaatiosta on peräisin Venäjältä. Valheellisia tietoja on levitetty esimerkiksi Oxfordin yliopiston kehittämästä koronavirusrokotteesta.

Britannia vahvisti jo vuonna 2018 käyttäneensä ”hyökkäyksellistä” kybervaikuttamista ISIS-terroristijärjestöä vastaan. Uuden operaation myötä tiedustelupalvelu ja salamyhkäinen asevoimien yksikkö on valtuutettu toimimaan vain valtiollisia toimijoita vastaan, joten tavallisten kansalaisten verkkokirjoitteluun ei puututa.

– Lupaa ei myönnettäisi, jos kyseessä olisivat vain änkyrät. Ihmisillä on oikeus sanoa sekopäisiä asioita verkossa, lähde tarkentaa.