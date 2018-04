Björn Wahlroos: Ei tarvitse tehdä mitään valtavaa vallankumousta

Talousvaikuttajan mukaan ero toimivan ja toimimattoman talouden välillä ei sittenkään ole iso.

Bonfire-sivuston haastattelussa Björn Wahlroosilta kysytään, miksi Ruotsilla menee niin paljon paremmin kuin Suomella.

Hän kertoo, miten Ruotsissa oli vuonna 1955 bruttokansantuotetta per asukas lähes kaksi kertaa enemmän kuin Suomessa. Vuonna 2005 Suomi oli vain hitusen päässä Ruotsista. Vuosina 2005-2015 Suomessa ei tapahtunut mitään kehitystä, mutta Ruotsi kasvoi 20 prosenttia.

Björn Wahlroos sanoo asian olevan hirveän yksinkertainen.

– Ruotsi on loistava esimerkki siitä, ettei tarvitse tehdä mitään valtavaa vallankumousta. Emme me välttämättä tarvitse thatchereita ja reaganeita. He olivat erittäin tärkeitä aikanaan, ja he käänsivät Yhdysvaltain ja Britannian suunnat. Mutta itse asiassa ero toimimattoman ja toimivan talouden välillä ei ole hirveän suuri, Björn Wahlroos toteaa.

– Ruotsilla meni melko heikosti 20-30 vuotta, ehkä vähän enemmänkin. Siellä meni heikosti siksi, että julkinen sektori kasvoi, verotus jatkuvasti kiristyi ja niin edelleen. Sitten jossain vaiheessa ehkä noin 20 vuotta sitten ruotsalaiset itse ja varsinkin ruotsalaiset sosiaalidemokraatit totesivat, että tämä ei nyt ole mallillaan.

Björn Wahlroosin mukaan Ruotsissa sosiaalidemokraatit, varsinkin Göran Persson, aloittivat selkeän uudistusagendan. Sen myötä verotus hieman keveni, työmarkkinoilta lopetettiin suurten tupo-ratkaisujen tekeminen ja ”hissukseen alettiin ymmärtää että täytyy vähän rajoittaa tulonsiirtoja”.

– Tätä jatkoi (Fredrik) Reinfeldtin hallitus, joka varsinkin työtulovähennystä kasvattamalla alensi voimakkaasti työssä olevan verorasitusta.

– Tämän lopputulos on ollut, että niille (ruotsalaisille) on tullut viidennes enemmän elintasoa 10 vuoden aikana suhteessa Suomeen.

Wahlroosin mielestä ”tämä ei ole avaruusfysiikkaa, tämä ei ole hirveän vaikeata”.

– On vain siitä kiinni, että sinun täytyy tarjota sellaiset toimintaedellytykset ihmisille ja yrityksille, että ne viitsivät pysyä siellä.