Ben Zyskowicz: Tämä on aivan järjetön, hullu idea

Kokoomusedustajan mukaan vihreiden uudistus romuttaisi turvapaikkajärjestelmän.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz torjuu sisäministeri Krista Mikkosen (vihr.) linjauksen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden oleskeluluvista.

Maria Ohisalon äitiysloman ajan sisäministerinä toimiva Mikkonen kertoi torstaina, että sisäministeriö jatkaa hankkeen valmistelua. Selvitys oleskelulupien laillistamisesta pohjautuu toukokuussa 2021 valmistuneeseen Laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaiseen toimintaohjelmaan (LAMA-ohjelma).

– Sisäministeriössä ministeri Mikkonen vaatii, että jatketaan sellaisen vihreiden hullun idean valmistelua, että noin kolmelle tuhannelle laittomasti maassa olevalle niin sanotulle ”turvapaikanhakijalle” annettaisiin kertapäätöksellä oleskelulupa Suomeen. Aivan järjetön, hullu idea!, Ben Zyskowicz sanoo Verkkouutisten BenTV:ssä.

– Ajatelkaa nyt. He ovat ihmisiä, jotka ovat hakeneet kansainvälistä suojelua, on todettu – ja on todettu moneen kertaan maahanmuuttovirastossa, hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa, että heille ei kuulu kansainvälinen suojelu Suomessa, koska heitä ei vainota. Ja että heidän pitäisi palata kotimaahansa, Ben Zyskowicz toteaa.

– Mutta he eivät suostu lähtemään ja ovat laittomasti Suomessa. Ja nyt sitten sisäministeriössä vihreät ovat keksineet, että kertaratkaisuna näille kaikille ihmisille pitää antaa oleskelulupa.

Zyskowiczin mukaan toteutuessaan malli tarkoittaisi sitä, että Suomi palkitsisi niitä henkilöitä, jotka eivät suostu noudattamaan suomalaisen oikeuslaitoksen päätöksiä.

Samalla rapautettaisiin hänen mukaansa myös koko suomalainen turvapaikkajärjetelmä.

– Mihin sen jälkeen tarvittaisiin koko turvapaikkajärjestelmää? Maahanmuuttoviraston puhutteluja, hallinto-oikeutta ja korkeinta hallito-oikeutta käsittelemään näitä asioita. Mihin tätä prosessia tarvittaan, jos maahan saavat jäädä sekä ne, joilla on oikeus kansainväliseen suojeluun että ne ihmiset, joilla ei ole siihen oikeutta, hän kysyy.

– Aivan järjetön, typerä idea. Ja tätä ministeriön virkamiehet sisäministeriössä joutuvat valmistelemaan.

– Kiitos vihreät.