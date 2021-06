Ben Zyskowicz: Ensin hallitus ei saanut rajoja kiinni, nyt ei saa auki

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan Helsinki-Vantaalla ja pääkaupungin satamassa on yhä huomattavia koronapuutteita.

Eduskunnassa käsiteltiin maanantaina jälleen tartuntatautilain muutoksia, kun vaatimuksia Suomeen saapuvilta rukataan. Kokoomuksen Ben Zyskowicz toivoi valiokunnalta merkittäviä muutoksia hallituksen esitykseen.

– Ensin hallitus ei saanut rajoja kiinni, ja nyt hallitus ei saa järkevällä tavalla rajoja auki. Tässä esityksessä on huomattavia haasteita, Ben Zyskowicz sanoi.

Hän viittasi käytännön toteutukseen esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentällä ja Helsingin satamassa.

– Yksi lausuntopalautteessakin esillä ollut vaihtoehto oli se, että liikenteenharjoittaja jo lähtömaassa olisi tarkastanut nämä todistukset ja niiden olemassaolon. Tähän ei hallituksen esityksessä ole kuitenkaan päädytty. Ministeri (Krista) Kiuru, miksi ei ole päädytty?

Zyskowicz ihmetteli myös, että asiaa ei ole tarkasteltu lainkaan hallituksen perusteluissa ”vaikka tiedämme kaikki, että tämäkin on ollut keskusteluissa esillä”.

– Jos vastaus on suunnilleen se, että perustuslaillisista syistä ei voida liikenteenharjoittajalle antaa tällaisia oikeuksia — ja epäilen siis, että vastaus on suunnilleen tällainen — niin sitten kysyn, ministeri Kiuru: eikö ole outoa, että THL:n suosituksesta, ilmeisen vahvasta suosituksesta, esimerkiksi Finnair voi tällä hetkellä tarkastaa näiden todistusten olemassaolon ja estää henkilöiden saapumisen koneeseen ja käytännössä Suomeen, ellei näitä todistuksia ole, mutta me Suomen eduskunnassa emme voi tällaista lakia säätää?