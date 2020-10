Ben Zyskowicz autoilun veromallista: Valtaosalle suoraan rahaa tilille?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustaja ihmettelee, meneekö vai tuleeko luottokortille jatkossa rahaa tankatessa.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz hämmästelee viime aikoina kuultuja liikennepoliittisia avauksia.

Keskusta esitti tällä viikolla uutta paikannuksella kerättävää kilometriveroa, joka perustuisi siihen, paljonko autolla on ajettu ja missä sillä on ajettu. Mallin myötä nykyinen bensa- tai dieselpumpulla maksettu vero katoaisi ja tilalle tulisi uusi vero.

Zyskowicz pitää mallia täysin järjettömänä.

– Kepulla on ihan oma malli. Heillä on tällainen kilometrivero, jossa isoveli tsekkaa ja katsoo, ja vero määräytyisi sen mukaan, että missä päin maata ajetaan, Zyskowicz hämmästelee Verkkouutisten BenTV:n uusimmassa jaksossa.

– Ehdotan keskustalle sitä, että yhdistettäisiin tämä suoraan keskustan jäsenrekisteriin, niin vielä paremmin varmistettaisiin se, ettei kukaan kepulainen ainakaan joudu auton ajamisesta mitään maksamaan, hän toteaa.

Kaikista oudoimpana Zyskowicz pitää liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd.) ajatusta, jonka mukaan mahdollinen polttoaineveron korotus voitaisiin korvata kokonaan ”pankkitilille ilmestyvillä” tulonsiirroilla. Maksajaksi joutuisivat asuntokunnat, joiden nettotulot ylittävät 40 000 euron rajapyykin.

– Sitten on tämä Timo Harakka. Hän esitti A-studiossa, että jos bensan hintaa nostetaan tai joudutaan korottamaan, niin se kompensoitaisiin pienituloisille. No, Harakan pienituloiset ovat sellaisia, jotka tienaavat alle 40 000 euroa vuodessa. Ja se kompensoitaisiin myös maaseudulla asuville. Eli Harakan mallissa valtaosa suomalaisista saisi maksamastaan bensasta takaisin rahaa omalle tililleen. Se on aivan höhlä malli, Zyskowicz kummastelee.

Kokoomusedustajan mukaan Harakan esittämästä mallista olisi aiheellista kysyä, meneekö vai tuleeko luottokortille jatkossa rahaa tankatessa.

– Timo Harakalla on nyt malli, että kun sinä olet sellainen pienituloinen, alle 40 000 euroa vuodessa nettoa tienaava, ja sinulla on tällainen mersu. Ja sinä tankkaat, niin hän on luvannut kaikille pienituloisille ja maaseudulla asuville, että tilille tulee rahaa, kun tankkaa kompensaationa. Niin miten se nyt oli, menikö sinne rahaa vai tuliko sieltä rahaa?, Zyskowicz hämmästelee.