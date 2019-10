Ben Zyskowicz: Asumistuet valuvat nyt sijoittajien taskuun

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustaja räjäyttäisi nykyisen asumistukijärjestelmän.

Kansanedustaja Ben Zyskowiczin (kok.) mukaan pienituloisista ihmisistä ja perheistä on tullut heidän tukemiseensa tarkoitetun asumistuen läpikulkupaikka, kun veronmaksajien rahat siirtyvät heidän kauttaan asuntosijoittajille.

– Asumistukijärjestelmällä on toki hyvä ja täysin legitiimi tarkoitus. Tarkoitus on tukea pienituloisten ihmisten ja perheiden asumista. Mutta nykyjärjestelmä merkitsee sitä että kun asumistukea maksetaan näin laajasti, noin 60% vuokralla asuvista saa asumistukea, niin asumistuki itse asiassa toimii vuokrien nostamiseksi, Zyskowicz sanoo Verkkouutisten BenTV:ssa.

Hän kehottaa katsomaan asuntosijoittajien bisnestä. Zyskowicz nostaa esimerkiksi Kojamon, jonka pörssikurssi on noussut hänen mukaansa 75 prosenttia kesäkuisen listautumisensa jälkeen.

– Ja Kojamon listalleottoesitteessä, kun se meni pörssiin vielä kehuttiin, että tämä on hyvää bisnestä, kun meillä on tämmönen asumistukijärjestelmä. Ajatelkaa, siis eräällä tavoin sanottiin sijoittajille ”pankaa rahaa Kojamoon, tää on hyvä bisnes, kun tää asumistukijärjestelmä tukee tätä bisnestä”.

Myös muut asuntosijoitusyhtiöt ovat hänen mukaansa saaneet nykyisessä korkomaailmassa loistavia tuottoja. Ja myös ulkomaiset yhtiöt ovat entistä enemmän tulleet Suomen asuntosijoitusmarkkinoille.

– No ei kai ne olis tullut, jos tää ei olis hyvä bisnes. Eli se, mikä on tarkoitettu pienituloisten ihmisten asumisen tukemiseksi, se meneekin vuokrien nousun kautta tänne asuntosijoittajien pussiin.

– On tietysti sellaisia niin kuin (SDP:n kansanedustaja) Pia Viitanen, jotka eivät tätä usko, vaan korostavat, että vuokrien taso riippuu kysynnästä ja tarjonnasta. Tottakai se riippuu siitä. Mutta jos kahdella miljardilla eurolla vuosittain vahvistetaan sitä kysyntää, niin tottakai se vaikuttaa näihin vuokriin.

Asumistukeen käytettävä rahamäärä on Zyskowiczin mukaan kasvanut valtavasti viimeisten vuosien aikana.

– Olenkin sitä mieltä, että nykyinen asumistukijärjestelmä tulisi räjäyttää.

Järjestelmää ei voida Zyskowiczin mukaan kuitenkaan muuttaa kerralla, vaan epäterveestä tilanteesta pitäisi päästä eroon asteittain.

– Tästä kirjoitti myös Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola hyvän blogin elokuussa, kannattaa lukea.

Metsola katsoi elokuussa tukien kohdistuvan liian laajalle joukolle ja niiden vaikuttavan selvästi vuokratasoon. Asumistuen seurauksena vuokralaiset voivat hänen mukaansa maksaa korkeampia vuokria halutuilla alueilla, ja hyöty siitä menee valtaosin vuokranantajille.

– Nykyinen asumistuen paisuttamisen tie on kuljettu loppuun, koska asumistuen vuokria nostavasta vaikutuksesta on tullut tärkein syy sille, että asumistukea tarvitaan. On keksitty ikiliikkuja, joka todellisuudessa rahoitetaan veronmaksajien lompakosta, hän sanoi.