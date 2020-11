Ay-liiton puheet lakkoilusta järkyttävät: Eikö teitä hävetä?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EK:n johtaja kauhistelee Pron edustajan kommenttia Kotidata-kiistassa.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n työelämäasioista vastaava johtaja Ilkka Oksala arvostelee rajuin sanoin Ammattiliitto Pron toimintaa Suomen Kotidata -yhtiön työehtosopimuskiistassa.

Oksala on jakanut Twitterissä aihetta käsittelevän HS:n pääkirjoituksen, jossa siteerataan Pron ICT-alan sopimusvastaava Mika Mäkelää. Kirjoituksen mukaan Mäkelä on myöntänyt, että vaikka Kotidata menisi kiistan takia konkurssiin, lakkoilusta ei luovuta, sillä aina on tarjolla työttömyysturvaa.

− Järkyttävää puhetta. Tehdään työllisistä mieluummin työttömiä. Eikö teitä yhtään hävetä? Ilkka Oksala twiittaa.

Pro ilmoitti viime viikolla uudesta kuukauden mittaisesta lakosta 25. marraskuuta ja 22. joulukuuta väliseksi ajaksi. Syyksi Pro on ilmoittanut yrityksessä noudatettavat työsuhteen ehdot.