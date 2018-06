Ay-johtaja kysyy, miksei tästä uutisoida – ”Kela-tukea saava ostaa K-kaupasta…”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Turja Lehtonen pohtii, toimiiko Kesko valtion tuella, koska siellä asioi Kelan tukia saavia ihmisiä.

– KELA tukea saava ihminen menee K-kauppaan ja ostaa tuotteita, tekeekö tämä KESKO:sta valtion tuella toimivan yrityksen jonka tuottamat miljoonat jaetaan omistajille, Teollisuusliiton 1. varapuheenjohtaja Turja Lehtonen sanoo twitterissä.

Hän kysyy, että jos näin, miksei siitä kirjoiteta.

– Ai niin KESKO:n omistajia ei ainakaan laajasti ole ay-liike, hän jatkaa.

Tviittiä on ihmetelty ja Lehtosta on pyydetty avaamaan sen sisältöä.

Hän vastaa, ettei sillä yritetä perustella ay-liikkeen verovapautta tai yleishyödyllisyyttä. Lehtonen sanoo kirjoituksensa liittyvän kahden viikon takaiseen uutisointiin Kojamon listauksesta ja Kelan maksamista asumistuista.

Kojamon eli entisen VVO:n listautuminen on ollut viime aikoina otsikoissa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana istuu Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto (sd.).

Listautuminen on tuomassa Aallolle merkittävän palkkionkorotuksen. Korotus vuosittaiseen palkkioon on 131 prosenttia 60 000 euroon. Aiemmin Aalto on vaatinut palkkamalttia yritysten johtajille.

Kojamon isoja omistajia ovat eläkelaitosten Varman ja Ilmarisen ohella Teollisuusliitto, JHL, Rakennusliitto, Ammattiliitto Pro, Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä OAJ.

Inderesin analyytikko Jesse Kinnunen arvioi hiljattain Kauppalehdelle, että listautuminen tuo ay-järjestöille noin miljardin euron omaisuuspotin.

Teollisuusliitto on saanut Kojamosta osinkoja viimeisen viiden vuoden aikana 39,2 miljoonaa euroa.

Kelan mukaan Kojamo sai esimerkiksi vuonna 2016 25 miljoonan euron asumistukipotin. Se oli Helsingin kaupungin asunnot Hekan jälkeen toiseksi eniten asumistukea saanut vuokranantaja.

