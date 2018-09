Yrittäjät ja ay-johtaja riidassa: ”Ainahan sinä olet roiskinut mitä sattuu”

OAJ:n puheenjohtajan mukaan he eivät ole olleet menossa lakkoon, Yrittäjät muisti toisin.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n ja Jukon puheenjohtaja Olli Luukkainen kiistää väitteet, joiden mukaan OAJ olisi liittymässä laajaan työtaisteluun irtisanomissuojaan esitetyn muutoksen vuoksi.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen nosti asian esille Twitterissä.

– On kieltämättä erikoista, että OAJ on tässä rintamassa. Pitää kuulostella Etelä-Pohjanmaan oppilaitosvierailuilla maanantaina, miten suuri into on mennä lakkoon hallitusta vastaan asiassa, joka vahvistaa tuottavuutta, kasvua ja työllisyyttä, Mikael Pentikäinen kirjoitti viime perjantaina.

Keskiviikkona Luukkainen huomautti väitteiden olevan perusteettomia.

– Minä en ole kuullutkaan, että OAJ olisi menossa lakkoon. Pentikäinen, päivitä nyt edes vähän joltain työmarkkinaosaamistasi – vaan ainahan sinä olet nykyisessä tehtävässäsi roiskinut mitä sattuu.

Pentikäinen huomautti OAJ:n julkaisseen elokuun lopulla tiedotteen, jossa kerrottiin OAJ:n valmistelevan ”järjestöllisiä toimia irtisanomissuojan heikentämistä vastaan”. Työtaistelu aloitetaan, jos hallitus ei vedä pois esitystään.

Sen mukaan työsuhdeturvan heikentäminen koskee niitä OAJ:n jäseniä, jotka työskentelevät esimerkiksi pienissä yksityisissä päiväkotiyrityksissä, kouluissa sekä musiikki- ja kuvataideoppilaitoksissa.

– Kiitos palautteesta. Hyvä kuulla, jos poliittiset lakot eivät sisälly tämän kannanoton viittaamaan repertuaariin, Pentikäinen toteaa.

