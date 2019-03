Atte Kaleva: Terroristi on terroristi

Kokoomusehdokkaan mielestä pahimmista rikollisista ei kaivata kiertoilmaisuja.

– On tämä aika hulluksi mennyt tämä maailma, Helsingin kokoomuksen eduskuntaehdokas Atte Kaleva sanoo videollaan.

Hän kertoo olleensa haastattelussa, jossa kysyi keskustelukumppaneiltaan, mikseivät he voi rehellisesti sanoa Turun terrori-iskun tekijän olevan terroristi.

– Sitten alkoi se kiemurtelu. ”Joo no hän on tehnyt terroristisen teon. Hänet on nyt tuomittu siitä että hän on tehnyt tällaisen terroristisen teon, syyllistynyt tällaiseen rikokseen”. Kysyin että mutta mikä on niin vaikeaa sanoa että hän on terroristi?

– Kun on terroristi, niin on terroristi. Miksei me voida sanoa sitä? Miksi meidän täytyy käyttää näitä kiertoilmaisuja: ”Turun puukkoisku”, ”puukottaja”? Voi hyvänen aika.

– Puhutaan nyt asioista edes oikeilla nimillä. Terroristi on terroristi. Järkeä tähän touhuun, Atte Kaleva sanoo.

#Pakolaispolitiikka ei mitenkään voi olla sellaista, että yhteiskunnan eriarvoistumista ja #segregaatio'ta lisätään vuosi toisensa perään veronmaksajien rahoilla. Mikään yhteiskunta ei kestä sellaista pitkään. Kurssi pitää kääntää. https://t.co/afOaldGDvU — Atte Kaleva (@AtteKaleva) March 11, 2019