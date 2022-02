Asiantuntijat ihmettelivät Venäjän joukkojen merkintöjä

Sosiaalisessa mediassa jo ennen sotatoimien alkua julkaistujen kuvien perusteella Venäjän ajoneuvoja oli merkitty valkoisilla kirjaimilla. Niiden ympärille oli maalattu kolmio, neliö tai ympyrä.

Sotilasasiantuntija Rob Leen mukaan merkinnöistä liikkui runsaasti huhuja venäjänkielisessä sosiaalisessa mediassa. Erään lähteen mukaan Z tarkoittaisi Harkovan suunnalla käytettäviä osastoja ja kolmio viittaisi Slavjanskin ja Kramatorskin etenemissuuntaan. Ympyrä merkitsisi liikkuvaa reserviä.

– Nämä ovat tietenkin vahvistamattomia tietoja, Rob Lee tviittasi.

Huolestuttavana pidettiin myös havaintoa kansalliskaartin eli Rosgvardian rekoista, joita havaittiin paljon Belgorodin lähellä. Rekoissa on Z-merkintä neliön sisällä. Mukana on myös Avtozak-ajoneuvoja, joita käytetään vankien kuljettamiseen. Tämä viittaisi kansalliskaartin joukkojen mukana oloon hyökkäyksissä.

This is a giant red flag. These are Rosgvardia troops and Avtozaks (prisoner transport trucks) with the "Z" markings in Belgorod. A strong indication that Rosgvardia troops would take part in any invasion. https://t.co/Vpzf511A2P pic.twitter.com/3TgbuOesQl

— Rob Lee (@RALee85) February 22, 2022