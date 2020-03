Kansanedustaja vaatii, että koronapuhelimen tulee olla aina toiminnassa.

Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen vaatii, että valtakunnallinen koronapuhelin 029 – 553 5535 on toiminnassa myös sunnuntaisin eli koko viikon ajan.

– Nyt puhelinpalvelu toimii vain arkisin klo 8 – 21 ja lauantaisin klo 9 – 15. Puhelimeen tulisi vastata aina, kun siihen soitetaan. Puhelimen tulee toimia 24/7. Korona ei nuku sunnuntaina, Juvonen huomauttaa.

Hän korostaa, että ylipäätään päivystyspuhelinnumeroiden löytämisessä on vaikeuksia.

– Ministeriön virkamiehet ovat kertoneet julkisuudessa päivystysnumerosta 116 117, mutta se ei kuitenkaan toimi vielä kaikkialla valtakunnallisesti. Alueilla on käytössään myös muita päivystysnumeroita. Mikäli alueilla on käytössä erilaisia päivystysnumeroita, niiden tulisi olla hyvin löydettävissä. Puhelinpalvelua on myös reilusti lisättävä. Muun muassa Uudellamaalla HUS ilmoittaa, että päivystysapupuhelin 116 117 on ruuhkautunut, Juvonen sanoo.

Hänen mukaansa ihmiset ovat olleet yhteydessä ja kysyneet mihin voi soittaa hätätapauksessa, koska tietoa siitä ei ole. Lisäksi ei ole tietoa siitä, mitä voi kysyä.

– Koronapuhelimesta on kerrottu, että he eivät anna terveysneuvontaa vaan yleistä tietoutta koronasta. Mihin tämä raja vedetään? Kansalaisilla on todella paljon kysyttävää, joten puhelinpalvelun on kyettävä vastaamaan monipuolisesti ihmisten kyselyihin, Juvonen vaatii.