Apulaisprofessori: Hitas-asunnoilla ei pidä kikkailla

Tuukka Saarimaan mukaan asuntotarjontaa pitää kasvattaa siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin kysyntää.

Aalto-yliopiston kaupunkitaloustieteen apulaisprofessori Tuukka Saarimaa ruotii Twitter-ketjussaan asuntopolitiikkaa ja kohtuuhintaisia asuntoja käsitelevää Helsingin Sanomien kolumnia.

– Kirjoituksen lopetus on tärkeä. Asuntopolitiikan pitäisi olla kuntavaalien keskeinen teema. Mutta tärkein osa asuntopolitiikkaa ei ole kikkailu ”kohtuuhintaisilla” ARA- tai hitas-asunnoilla, Saarimaa toteaa.

Hänen mielestään asuntotarjontaa pitää kasvattaa siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin kysyntää.

– Lisäksi on muistettava kolme tärkeintä asuntojen hintoihin vaikuttavaa tekijää eli kaavoitus, kaavoitus ja kaavoitus.

Kolumnissa kerrotaan harvan haluavan asua kalliissa pilvenpiirtäjän pikkuyksiössä.

– Sitten esitellään hintatietoja, mutta siitä näkökulmasta, että hinnat ovat korkeat, koska pilvenpiirtäjien rakentaminen on kallista. Näin ei tietenkään ole, Saarimaa huomauttaa.

– Kukaan ei maksa asunnosta paljon siksi, että rakentamisen kustannukset ovat olleet korkeat. Myynti-ilmoituksissa ei luetella rakentamisen kustannuksia. Niissä luetellaan asuntojen ja asuinalueen ominaisuuksia. Hinnat muodostuvat näistä tekijöistä ja niiden niukkuudesta.

Kolumnissa pohditaan myös sitä, mistä asuntojen pieneneminen johtuu.

– Ei kai kukaan oikeasti halua asua pienessä asunnossa! Tässä ei ole kuitenkaan mitään mystistä. Asuinpinta-ala on ihan normaali hyödyke. Sitä kulutetaan paljon, jos se on halpaa ja vähän jos se on kallista, Saarimaa toteaa.

– On täysin normaalia, että asunnot ovat pieniä, kun neliöhinnat ovat korkeat. Lisäksi jos rakentaminen painottuu aiempaa enemmän keskeisille ja kalliille alueille, asunnot ovat neliöhinnoiltaan kalliimpia ja siten kooltaan pienempiä kuin halvemmille alueille rakennettaessa.

