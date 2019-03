Antti Kaikkonen: Viikon päästä oltava kirkkaus, saadaanko sote maaliin

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan mukaan valiokuntien on jatkettava työtään ensi viikolla.

Keskustan eduskuntaryhmä on käynyt tänään torstaina keskustelun sote- ja maakuntauudistuksen tilanteesta.

– Tiedetään, että valiokunnissa on vaikeuksia asioitten kanssa. Tässä on perustuslaillisia kysymyksiä. Sote-valiokunta jatkaa työtään. Ihan selvää on, että tilanne on haasteinen, mutta työtä pitää jatkaa, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoi toimittajille eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen.

Kaikkosen mukaan ”selvää on, että vellova tilanne ei ole hyvä kenellekkään”.

– Kyllä viimeistään viikon päästä tähän samaan aikaan pitää olla kirkkaus siitä, saadaanko tämä maaliin vai joutuuko seuraava hallitus tätä vielä kerran miettimään, Kaikkonen sanoi.

Kaikkosen mukaan tilanteen täytyy kirkastua valiokunnissa ja valiokuntatyötä täytyy vielä ensi viikolla jatkaa.

– Sote-valiokunta ainakin tarvitsee aikaa ja käsittääkseni myöskin perustuslakivaliokunta tarvitsee aikaa.

Kaikkosen mukaan ongelmia on muun muassa valinnanvapauden kanssa ja maku 2 -lakipaketin eli maakunnille annettavien muiden tehtävien kanssa.

Kaikkosen myönsi, että usko sote-uudistukseen on nyt koetuksella.

– Yritys on kova. Emme ole luovuttaneet, mutta vaikeaa on, hän totesi.

Eduskunnan puhemiehistö ei tehnyt tänään torstaina päätöstä eduskunnan istuntokauden päättämisestä.

